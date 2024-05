Cristina Hurtado abrió su corazón y soltó verdades sobre su relación con Carla Giraldo, “como ignoras, te atreves”

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ de RCN Televisión y Vix, donde inicialmente 22 famosos fueron elegidos para ser parte de esta casa. Si bien, el programa lleva un poco más de dos meses siendo parte de las noches colombianas donde los dramas, tristeza, felicidad e incluso peleas han sido los principales protagonistas, no solo por parte de los integrantes, sino también de su equipo de presentadoras quienes ahora son el foco de atención por su relación, siendo precisamente, Cristina Hurtado y Carla Giraldo y recientemente soltó verdades sobre su relación con Carla Giraldo en La casa de los famosos.

¿Qué pasó entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado de ‘La casa de los famosos’?

Hace pocos días Hurtado compartió un post con sus más de 6 millones de seguidores, en el que se encargó de recordar aquellos de los mejores momentos que ha vivido a lo largo de su carrera como presentadora, especialmente siendo parte de RCN Televisión y el Canal 1: “Hoy es un buen día para recordarme y reconocerme a mí misma que valió la pena, el riesgo, la fe y la voluntad”.

Como era de esperarse, la serie de comentarios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, pues incluso la paisa se tomó el tiempo para responder a ellos tanto positivos como negativos, pues una mujer no dudó en pedirle que no perdiera su generosidad y apoyara a Carla, ya que Hurtado también pasó por esta etapa en medio de su rol como presentadora.

Ante el hecho, Cristina Hurtado no guardó silencio y terminó refiriéndose a este tema, asegurando: “Ay, mujer. Si supieras. Tranqui, como ignoras, te atreves. Lo entiendo. Y cómo tú, muchos y muchas por aquí, por las redes, donde no hay rostro y bombardean sin piedad todo el tiempo sin conocer la realidad”.

Por supuesto, varios usuarios no dudaron en referirse a sus declaraciones, asegurando que nadie conoce a ciencia cierta lo que ocurre entre las presentadoras, sin embargo, varios pensaron que esto había quedado en el olvido, pues ambas aseguraron que aunque no son amigas, tienen una buena relación a nivel profesional, cosa que tampoco habría sido del todo cierta con las más recientes declaraciones de Hurtado.

Cabe resaltar que hasta el momento Carla Giraldo no se ha referido al tema, luego de las inesperadas declaraciones de Hurtado.

¿Qué dijo Carla Giraldo sobre Cristina Hurtado de ‘La casa de los famosos’?

En medio de una entrevista junto a María Camila Díaz por medio de su cuenta de YouTube, Carla Giraldo habló sobre Cristina Hurtado asegurando que es una mujer bastante profesional en su trabajo como presentadora en ‘La casa de los famosos’.

“Cuando puede echarme mis comentarios, me los echo y ella en su papel de presentadora no le gusta que la saquen de su zona de confort, entonces a veces cuando me le echo esos chistes, ella queda como ahí paralizada, diciendo que está haciendo esta niña. Yo estoy siendo genuina”.

Seguidamente, Giraldo resaltó que ella también hace sus apuntes, aunque a veces los toma y otras veces no: “Al principio estuvimos muy tensionadas las dos. No hay riñas. No hay peleas. Cada una está en su labor y nos vemos a la hora del programa”.