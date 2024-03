¿Cruzó la línea? El desatinado comentario de Carla Giraldo al aire que habría causado molestia en Cristina Hurtado

‘La casa de los famosos’ llegó a la televisión colombiana hace poco más de un mes con el fin de darle un nuevo aire a las noches a partir de un grupo de famosos quienes tendrán que medirse a convivir y ser grabados 24/7. Sin duda, una de las polémicas que más ha dado de qué hablar ha sido la de Nataly Umaña y Melfi, luego de su amorío a pesar del matrimonio de Umaña de 12 años, pero quienes tampoco han pasado desapercibidas son Carla Giraldo y Cristina Hurtado, pues al parecer, no tendrían una buena relación y durante la más reciente trasmisión este fue el desatinado comentario de Giraldo al aire que habría causado molestia en Hurtado.

Durante el más reciente capítulo de ‘La casa de los famosos’ quien terminó llevándose el liderazgo fue Culotauro, luego de enfrentarse a una prueba en la que tenían que armar con piezas el logo de una marca de sal. Tras enfrentarse a una prueba de este tipo, como es costumbre, el líder tiene varios beneficios entre ellos volver a elegir su equipo.

En medio de esta situación el famoso eligió a figuras como Diana Ángel, Mafe Walker, Isabella, Alfredo, Pantera, entre otros, mientras que pensaba en el número de participantes que deseaba para su equipo, si era de 8 o de 9. Luego de varios segundos pensando en su decisión, Culotauro aseguró que deseaba que su equipo fuera de 8 personas, pero las declaraciones por parte de Carla Giraldo no se hicieron esperar: “Agachese y se lo...”

Ante su “chiste”, Hurtado no dudó en mirarla con sorpresa debido a que no se esperaba estas palabras en vivo, tratando de sonreir, mientras que el resto de los famosos no ocultaron las risas y finalmente, aseguró: “Estoy muy Carla hoy”. Lo cierto es que a Cristina Hurtado no la habría agradado mucho esta situación, pues siguió con las líneas estudiadas anteriormente.

Sin embargo, esta no fue la única situación que terminó llamando la atención, pues al finalizar el programa varios internautas aseguran que las presentadoras, en especial Hurtado no esperaron a que saliera del aire el programa cuando ya abandonaban el set, dejando ver la que catalogan como molestia entre ambas. A pesar de que un creador de contenido se refirió al tema, estando como invitado a la gala aseguró que no existiría tal rivalidad, sin embargo, a varios usuarios no les convencieron sus declaraciones.

