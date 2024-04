Cristina Hurtado mostró su gran pasión deportiva que sorprendió a muchos

Cristina Hurtado se ha robado las miradas y comentarios de los televidentes por lo impecable y por los looks que ha lucido al momento de presentar ‘La Casa de los Famosos’ , robándose los comentarios positivos en redes sociales donde el público femenino le ha llegado a preguntar por el diseñador que tiene a cargo o dónde se pueden conseguir las ‘pintas’ que se pone noche a noche en el programa.

¿Cuál es el deporte favorito de Cristina Hurtado?

Lejos del maquillaje, los vestidos, peinados perfectos y tacones, Cristina Hurtado compartió en sus redes sociales su pasión por el fútbol mostrando sus habilidades futbolísticas con el balón. En dicha descripción del video comentó " Pasión es pasión !!! Que falta me hacía!”, sorprendiendo a todos sus seguidores, ya que no se esperaban que Cristina, alejada de tanto glamour, le gustara un deporte como el fútbol. Además, recibió bastantes halagos de los internautas llegando a mencionar “Le encantabas a mi esposo sin saber tu pasion, ahora si quien se lo aguanta jajajaja”, “Ahora sí es más que perfecta”, “Cris está más preparada que un yogurth”, “¿Hay algo que esta mujer no sepa hacer bien?”.

Y es que pese a la sorpresa por dicha pasión deportiva, Cristina demostró que a pesar de llevar una vida de farándula, es posible segir con los gustos deportivos a pesar de algunos estigmas que aún existen sobre la participación de las mujeres en el fútbol.

¿Qué pasó con Cristina Hurtado y Carla Giraldo?

Pese a los rumores que se llevan mal detrás de cámaras, las presentadoras han manifestado que su realción solo es netamente profesional y se limitan a presentar la primera edición de ‘La Casa de los Famosos’. Sin embargo, hay quienes aseguran que la enemistad de las presentadoras sí es real, y que los enfrentamientos que han tenido detrás de cámaras llegaron a ser bastante fuertes.