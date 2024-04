“Es muy cuadrícula”: Carla Giraldo confesó cómo es su trato con Cristina Hurtado en La casa de los famosos

‘La casa de los famosos’ es el nuevo formato de RCN Televisión que cuenta con varias similitudes a ‘Protagonistas de nuestra tele’. El famoso ‘reality’ lleva al aire poco más de dos meses, robándose la atención de los televidentes debido a las diversas polémicas que ha surgido, pero quienes tampoco se escapan de estas son sus presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, ya que varios rumores indican que su relación no es para nada bueno. Ahora, quien se refirió al tema fue Carla, confesó si le afectan los comentarios de Cristina Hurtado de ‘La casa de los famosos’.

En medio de una entrevista junto a María Camila Díaz por medio de su cuenta de YouTube, Carla Giraldo volvió a referirse a su situación asegurando que Cristina es una mujer muy profesional con su trabajo, pues resaltó que una de las mayores cualidades de Hurtado tiene que ver con su capacidad de concentración y de hablar: “A ella le dicen diga esto y mejor dicho se dice toda una carreta, que yo digo de donde saca tanta cosa para pararse ahí”.

¿Cómo es la relación de Carla Giraldo con Cristina Hurtado de ‘La casa de los famosos’?

Mientras que ella, por el contrario, trata de seguir un poco más el libreto, teniendo en cuenta que así es como ha llevado su carrera actoral y también piensa que todo puede pasarle factura, pues puede terminar adelantándose o quizás cometiendo un error: “Cuando puede echarme mis comentarios, me los echo y ella en su papel de presentadora no le gusta que la saquen de su zona de confort, entonces a veces cuando me le echo esos chistes, ella queda como ahí paralizada, diciendo que está haciendo esta niña. Yo estoy siendo genuina”.

Seguidamente, Giraldo resaltó que ella también hace sus apuntes, aunque a veces los toma y otras veces no: “Al principio estuvimos muy tensionadas las dos. No hay riñas. No hay peleas. Cada una está en su labor y nos vemos a la hora del programa”.

La presentadora de ‘La casa de los famosos’ reiteró que cada uno hace lo suyo, aceptando que Hurtado se ha tirado sus comentarios hacia ella, pero ella tampoco se queda atrás: “A mí no me genera nada, lo que me genera es risa, es ver como la gente se pega de esto para generar un conflicto o un amor en donde tal vez ni lo hay. Ella es muy cuadriculada, es su trabajo. Yo soy, un poco más relajaba a mí, me gusta gozarme el programa, yo canto mientras estamos esperando. Yo me lo gozo. No me importa ser tendencia (…) Me gusta que me critiquen, que me den duro, que me den pasito porque así aprendo”.

Finalmente, la actriz reiteró que no le importa cuando le dice “hizo la tarea”, pues ella sabe muy bien que sí estudio sus libretos, pues luego de aquella situación aseguró que vio cada uno de los momentos y aprovechó para compartirlos.