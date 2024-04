Periodista de Noticias Caracol apoyó a Andrea Serna tras las fuertes declaraciones de ‘Beba’ sobre el ‘Desafío XX’

Noticias Caracol es el informativo que hace parte de la parrilla de contenidos de Caracol Televisión, convirtiéndose desde hace más de 20 años en el favorito por los colombianos debido a la amplia trayectoria con la que cuenta en la pantalla chica. A diario, el noticiero se encarga de informar a los televidentes sobre los diferentes temas que marcan la agenda en el país, siendo los periodistas quienes están en el punto de la noticia, pero quienes también terminan siendo los protagonistas, pues una de ellas recientemente apoyó a Andrea Serna tras las fuertes declaraciones de ‘Beba’ sobre el ‘Desafío XX’.

¿Qué pasó con ‘Beba’ del ‘Desafío XX’?

‘Beba’ fue expulsada del ‘Desafío XX’ este 27 de abril, luego de que incumpliera las reglas del programa. La primera de ellas tuvo que ver con que en medio del castigo que tuvo con su equipo ‘Alpha’ fue quedarse en playa baja, y además llevar consigo unos guantes de boxeo, los cuales no se podían quitar, a lo que la exconcursante hizo caso omiso y se los quitó.

Otra de las reglas que rompió tuvo que ver con que esa noche deberían mantenerse en playa baja, pero en medio de las discusiones con su equipo por las condiciones en las que estaban tomó la decisión de salir de este territorio y llegar hasta la casa del equipo ‘Alpha’ y dormir allí en la parte de la sala, cosa que no estaba permitida por ningún motivo.

Pero, como si fuera poco, también se desabrochó el chaleco de sentencia, rompiendo todas las reglas posibles dentro del ‘Desafío XX’ y lo que trajo consigo que Andrea Serna la expulsara de la competencia.

¿Qué dijo la periodista de Noticias Caracol de ‘Beba’ del ‘Desafío XX’?

Alejandra Murgas, periodista de Noticias Caracol, en medio de la sorpresa por la actitud de ‘Beba’ con Andrea Serna y su posterior, expulsión, aseguró a través de su cuenta de Instagram: “De ataque el ‘Desafío’. Merecida esa sanción”, agregando un emoji de molestia frente a lo ocurrido, pues Serna también mostró su molestia frente a este tema.

¿Qué pasó entre Andrea Serna y ‘Beba’ del ‘Desafío XX’?

En medio de su expulsión, ‘Beba’ aseguró que venía presentando fuertes dolores a causa de una tendinitis y a pesar de que fue atendida por los paramédicos, quienes la medicaron, tuvo que enfrentar las pruebas con mucho dolor. Sin embargo, Serna la interrumpió para dejarle claro que el equipo médico del ‘Desafío XX’ está preparado para este tipo de situaciones y no dejaría que alguien compitiera si se encuentra en malas condiciones.

“El equipo médico del ‘Desafío’ lleva 20 años sumando experiencia haciendo este formato y no lo ha hecho solo con estos 4 equipos, súmenle en estos 20 años cuantos desafiantes y participantes, tremendos superhumanos han pasado por aquí y han sido tratados por las manos del equipo médico, entonces cuando el equipo médico dice que el participante está apto para competir, está apto para competir. Ellos no van a cometer la irresponsabilidad de decirle continua y evidentemente no puede continuar(…) solo para que lo tengan en cuenta, allí presente”, fueron algunas de las declaraciones de Andrea Serna.