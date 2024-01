Conozca a la periodista del Canal Caracol que se encuentra en peligro por culpa de un acosador

Alejandra Murgas es una profesional con una trayectoria destacada en el mundo del periodismo y la comunicación. Ha trabajado en importantes medios de comunicación y actualmente es presentadora de Noticias Caracol. Sin embargo, su trabajo y su vida se han visto afectados por el acoso constante que está recibiendo por parte de un individuo identificado con el nombre de Alejandra Murgas.

Este acosador ha llegado al extremo de enviarle mensajes amenazantes y perseguirla constantemente. La situación ha llegado a tal punto que Alejandra ha tenido que tomar medidas de seguridad para proteger su vida y la de su familia.

La delicada situación por la que está pasando la comunicadora no es reciente, se remonta a hace por lo menos cinco meses, cuando un exmilitar comenzó a frecuentar la entrada de dicho canal y a preguntar por ella.

Ante la insistencia del hombre, el personal de seguridad le dijo lo que pasaba a Murgas, quien comenzó a entender que se trataba de acoso.

“Aún soy víctima de acoso. No tengo claro qué tipo de acoso es, pero para mí está claro que es acoso sexual. Él se hace pasar por mi pareja […] El tema no ha acabado. No pudimos detener eso acudiendo a todas las herramientas legales que tenemos en el país”, señaló Alejandra en el programa Bravíssimo.

“Tengo medida de protección, pero si vamos a lo pragmático eso es un papel, que me permite cierta seguridad. Pero este señor no se ha detenido, sigue el hostigamiento, sigue llamando, sigue apareciendo y tiene que haber un paso más para poder darle fin a esta pesadilla”, agregó.

El individuo en cuestión prestó servicio en las Fuerzas Armadas por más de 20 años y alcanzó el rango de sargento viceprimero. A pesar de sus distinciones militares, deberá asistir a un centro reeducativo para cumplir con las disposiciones de la justicia. Además, tiene en su contra una orden de alejamiento, ya que intimidó a la mencionada presentadora.

