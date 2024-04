Beba del ‘Desafío XX’ no descarta renunciar tras intensificarse su enfermedad

El capítulo 12 del ‘Desafío XX’ dejó a la expectativa a los televidentes ya que vivieron muchas emociones pues las cuatro casas se disputarían dos chalecos y los servicios de sus casas.

Desde antes de iniciar la prueba en el equipo Omega buscan la forma de suplantar a Gamboa, ya que se encontraba enferma para poder competir, y la orden era dos mujeres y dos hombres, en ese grupo solo quedan ella y Gaspar.

Andrea Serna le cuestionó que no tenían ningún informe por parte del equipo médico, el cual es el encargado de establecer un reposo. Ante eso la presentadora precisó que de no seguir la instrucción el equipo Omega quedaría fuera de la prueba.

Y así fue, pues solamente Alpha, Beta y Gamma se disputaron el premio en una competencia en la que Beba terminó llorando. La participante de la casa Alpha no pudo atravesar una rampa en la que debía pararse para cumplir con otro requisito de la pista, lo que demoró el trayecto del equipo en la prueba en la que la casa Beta se alzó con el premio, mientras que el segundo lugar fue para Gamma.

Ya en la casa los Alpha estuvieron hablando respecto a la situación ocurrida con Beba en la que la participante confesó que el dolor era más que real y que no estaba fingiendo, pues es de recordar que ella padece de una tendinitis con la que llegó a competencia y que la ha afectado en diversas oportunidades.

“¿Tú crees que yo me iba a poner a hacer un show mediático con la intención de qué? ¿Cómo me voy a poner a inventar un dolor de esa magnitud para justificar que no pude hacer algo? Obviamente no me duele en el nivel que me estaba doliendo allá, pero siento la presión aquí en el bíceps. Por eso te digo no sé si irme, no sé si quedarme”

— Beba