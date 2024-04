Andrea Serna le ‘cantó la tabla’ a Beba por meterse con la producción del ‘Desafío XX’, “¿alguien te lo tenía que decir?”

El ‘Desafío XX’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol Televisión, pues a lo largo de 20 años se ha encargado de cautivar los televidentes con las complejas pruebas que deben enfrentar los desafiantes, tanto en la pista de aire, agua y tierra como psicológicamente. En esta nueva versión 2024, una de las participantes que más ha llamado la atención ha sido ‘Beba’ por sus polémicas actitudes, pero no solo con el resto de los integrantes de su equipo, sino también con la presentadora del programa, pero ella no se quedó atrás, pues Andrea Serna se fue en contra de Beba por meterse con el equipo médico del ‘Desafío XX’.

¿Por qué ‘Beba’ fue expulsada del ‘Desafío XX’?

‘Beba’ fue expulsada debido a que durante el castigo que vivieron con su equipo ‘Alpha’ en playa baja, la participante decidió quitarse los guantes de boxeo e incluso coger sus cosas y huir llegando a la casa del equipo y quedándose allí, durante toda noche.

Cabe resaltar que antes del ‘Desafío’ a muerte, la presentadora Andrea Serna aseguró que ‘Beba’ incumplió varias de las reglas, pues además de salir de la zona permitida, también se desabrochó el chaleco y se quedó los mencionados guantes. “Por uno pagan todos”, reiteró la presentadora pidiéndole a ‘Beba’ que se retirara del juego, pues había sido expulsada.

¿Qué pasó entre Andrea Serna y ‘Beba’ en el ‘Desafío XX’?

Durante el más reciente capítulo del ‘Desafío XX’ la tensión fue evidente entre Andrea Serna y ‘Beba’, pues la ahora exparticipante terminó subiéndole el tono a sus declaraciones: “Será posible que yo pueda hablar y expresarme. Porque toda la situación está para acorralarme. Me parece que me están cayendo de una manera…”, interrumpiendo a Serna quien aseguró que en un momento iba a estar ella para que pudiera hablar.

“Yo no quiero estar aquí ya”, aseguró la ‘Beba’ a punto de llorar, pero nuevamente Serna con un tono serio le pidió unos segundos para poder hablar. Seguidamente, la presentadora reveló las consecuencias que tiene reiterando su expulsión. Pero ‘Beba’ reiteró que no había sentido ningún tipo de empatía por parte de sus compañeros: “No voy a dejar que nadie me pase por encima”, incluso desde el principio del ‘reality’ sintió que la veían como la débil, pero no lograban entender que ella estaba padeciendo tendinitis, teniendo que competir con dolor, a pesar de que había sido inyectada por el equipo, pero aquí, precisamente, Andrea terminó molesta e interrumpiendo sus declaraciones.

“El equipo médico del ‘Desafío’ lleva 20 años sumando experiencia haciendo este formato y no lo ha hecho solo con estos 4 equipos, súmenle en estos 20 años cuantos desafiantes y participantes, tremendos super humanos han pasado por aquí y han sido tratados por las manos del equipo médico, entonces cuando el equipo médico dice que el participante está apto para competir, está apto para competir. Ellos no van a cometer la irresponsabilidad de decirle continua y evidentemente no puede continuar(…) solo para que lo tengan en cuenta, allí presente”.

En cuanto a las excusas que dio ‘Beba’ frente a su salida del territorio de playa baja aseguró que nadie la detuvo, así que siguió caminando: “¿Es que alguien te lo tenía que decir, tú no conocías las reglas? Desde el principio”, reiteró Andrea Serna, mientras que ‘Beba’ siguió buscando excusas frente a este tema.