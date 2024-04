Alexander fue eliminado del ‘Desafío XX’ y le dejó los puntos claros a Campanita

Durante el capítulo 20 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones pues con la salida de Beba por expulsión se omitió la prueba a muerte de mujeres y Andrea Serna le anunció a Lina, Karen, Mapi que tenían que quitarse los chalecos ya que no competirían. Sin embargo, en el caso de Kevyn de Beta, Santi de Alpha, así como Hércules y Alexander de Gamma si se enfrentarían por el cupo a la siguiente etapa que es de tres equipos.

La prueba de eliminación inició desde la plataforma más alta en la que los participantes debían liberar una cadena por la cual tenían que descender, seguidamente atravesar por medio de un equilibro para ascender al mezanine mediante una escalera. En el segundo piso debían liberar unos cubos y utilizarlos como base para alcanzar un rache, y descender con él.

Seguidamente pasar por una serie de troncos hasta llegar a una estructura en la que tenían que liberar el seguro para jalar unas cadenas y bajar una llanta con la que tenían que regresar al inició de la pista para hacerla rodar hasta que quedara estática en una plataforma.

Kevyn de Beta fue el primero en salvarse, seguido de Santi de Alpha y Hércules de Gamma, marcando así el fin de la historia de Alexander en el ‘Desafío XX’, pero ya reunidos en la pista Andrea Serna le dio a conocer a Alpha la sanción por la violación a la regla que cometió Beba, sino que le preguntó a Alexander sobre su experiencia.

“Bueno, decirles a todos que fue un honor competir con grandes atletas como lo son todos, a mi equipo decirle que siga adelante. Y los inconvenientes que hubo me gustaría dejar claro que tal vez cuando me mandaron este chaleco fue de una manera que no me la esperaba, ya que realmente para juzgar a una persona tenemos que conocerla como es”

— Alexander