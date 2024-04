Ella es la hermana ‘Beba’ del ‘Desafío XX’ de Caracol, es cantante y empresaria

El ‘Desafío XX’ regresó a Caracol Televisión para celebrar sus 20 años al aire con varias sorpresas para los televidentes. Aunque han sido pocas las semanas que lleva el ‘reality’ una de las participantes que más ha dado de qué hablar ha sido Valeria Cruz, mejor conocida como ‘Beba’, ganándose las críticas de los televidentes por su actitud y su bajo nivel a la hora de competir y en medio de su visibilidad en el programa salieron a relucir algunos de sus familiares entre ellos su hermana que es cantante.

¿Quién es la hermana de ‘Beba’ del ‘Desafío XX?

La hermana del ‘Desafío XX’ es Fernanda, quien ha buscado darse a conocer en la industria musical gracias a su voz. Actualmente, la joven cuenta con más de 2 mil seguidores a través de sus redes sociales, mostrando los diversos viajes que ha realizado por algunos países del mundo, acompañada de su pareja y de su hijo, Paolo.

Además de su faceta como artista, también cuenta con dos empresas, una de ellas una marca de ropa en la que ‘Beba’ es una de las modelos, mientras que la segunda, también es de ropa de lujo, pero para playa, siendo esta una de las más recientes.

Fernanda es la mayor de la familia, mientras que ‘Beba’ en repetidas ocasiones ha reiterado el amor y la admiración que le tiene por estar presente en los mejores momentos de su viaje, pues a pesar de que tenga su familia, el vínculo que tiene ambos sigue más latente que nunca.

¿Quién es el novio de ‘Beba’ del ‘Desafío XX’?

El novio de ‘Beba’ del ‘Desafío XX’ es Andrés Gómez, a quien recuerda mientras está dentro de la competencia. El hombre es un fiel seguidor del ejercicio, de acuerdo con sus redes sociales, donde también junto a ‘Beba’ se han encargado de demostrar lo enamorados que están y en medio, al parecer, de las críticas recibidas aprovechó para mostrar el amor que siente por ella.

“Mi novia está en el Desafío XX y la amo con todo mi corazón, es la cosa más linda que tengo después de Dios. Me he dado cuenta de que la gente tiene un odio implantado por una televisión que muchas veces no es real”, reiteró el novio de ‘Beba’.

Por lo pronto, ‘Beba’ sigue dando de qué hablar con sus compañeros del equipo de Alpha, quienes han notado las actitudes de la participante e incluso no han dudado en referirse al tema que también ha generado molestias entre los televidentes.