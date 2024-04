Exreina de belleza denunció que fue víctima de millonaria estafa para ser parte de ‘Desafío XX’, “un nudo en la garganta”

El ‘Desafío XX’ de Caracol Televisión llegó a ser parte de las noches colombianas durante la primera semana de abril, convirtiéndose en el programa más visto en el país, contando con las presentadoras Andrea Serna y Mafe Aristizábal y los 32 participantes que llegaron a mostrar sus habilidades físicas y mentales. Sin embargo, hace pocos días una exreina de belleza denunció que fue víctima de millonaria estafa para ser parte de ‘Desafío XX’.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó con el ‘Desafío XX’?

Durante unos de los capítulos del programa de entretenimiento ‘La red’, la exreina de belleza, Daniela Guerrero, quien fue Señorita Córdoba confesó que uno de sus más grandes sueños más allá de su paso por el Concurso Nacional de Belleza era poder ingresar al ‘Desafío’ de Caracol, tanto así que luego de alcanzar la mayoría de edad se inscribió años tras año a la espera de poder ser elegida en alguna ocasión, sin embargo, en ninguna fue llamada por los integrantes del programa.

Sin embargo, en este 2024 apareció la oportunidad en la que pensó que su sueño podría hacerse realidad: “Conocí a una persona que se mostró maravillosa. Después del reinado, él me volvió a contactar por Instagram y me dice que están buscando mujeres, especialmente para el desafío. También que me iba a pasar el número de Sebastián Martino (juez del Desafío), pues yo contenta”.

Recomendados

Seguidamente, Guerreo confesó que comenzó a hablar con el estafador a través de plataformas digitales, quien le aseguró que si deseaba ingresar al concurso esto tendría un precio siendo este de dos millones de pesos. Cabe resaltar que desde el inicio de las pasadas inscripciones que dieron a finales del 2023, Caracol dejó claro que no se les pedía dinero a los concursantes por llegar al ‘reality’, esto se debía a sus habilidades no solo físicas, sino también sus ganas de salir adelante.

Sin embargo, el pedido de dinero no terminó allí, pues en una segunda ocasión le solicitó la misma cantidad, según ella, con el fin de ayudarla a llegar a la gran final: “Jamás hablé por llamada con Sebastián Martino, jamás vi una foto, jamás escuché un audio, pero yo creía ciegamente porque era una persona a quien yo le tenía bastante confianza. Me llega una carta que tenía el número de Caracol, tiene todo. Tú dices, es legítimo, pero me la enviaron vía WhatsApp”.

La exreina de belleza reiteró que hasta el final pensó que era real y en total terminó consignando 4′600.000 pesos, pero su sueño se viene abajo cuando vio la transmisión de la nueva temporada del ‘reality’ a principio del mes de abril. Debido a la falta de pruebas, la Fiscalía no hizo válida su denuncia, mientras que Martino reiteró que Caracol no pide dinero para poder entrar y avanzar dentro de la competencia.