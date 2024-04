Paola Turbay se ha consagrado como una de las actrices más multifacéticas de la televisión colombiana, ya que con producciones como ‘Todos en la Cama’, y algunas series estadounidenses como ‘The Mentalist’. Eso, además de haber sido Señorita Colombia en 1991 y primera finalista en Miss Universo 1992. Un hecho histórico para la época de violencia que estaba viviendo el país en ese momento, causando gran alegría y emoción en los colombianos.

Con el paso del tiempo, muchos secretos son guardados y hasta esocndidos por parte de las figuras públicas para no causar mayor escándalo en la farándula nacional. Sin embargo, ya a sus 53 años, Paola decidió hablar de un hecho que le marcó sus inicios como reina y modelo.

Paola Turbay contó cómo fue su primera borrachera en un reinado

En entrevista con Eva Rey en ‘Desnúdate con Eva’, la ex reina de belleza contó uno de los momentos más vergonzosos de su vida “Mi primera borrachera fue en el reinado. Me siento con mis compañeras, con los modelos, con todo el mundo y arrancamos a tomar aguardiente balnco del Valle. Yo decia uno y otro y otro y yo decia ‘esto no coge’. Terminamos paradas en las mesas, los meseros echnándonos. De ahí nos fuis al cuarto de la señorita Guajira con botella en mano y de ahí me sacaron de las mechas a seguir a Ibagué. Llegué con tufo y vuelta nada al siguiente desfile”, esto a los 21 años.

Además confesó que su primer ‘porro’ fue cuando entregó su corona (es decir, más o menos a los 22 años), cuando su esposo la estaba esperando con uno. Además confesó que cuando ganó el reinado era virgen, pero luego conoció al que es su actual esposo.

Los internautas no dudaron en opinar al respecto mencionando " Para mi ella es y será la señorita colombia más bella de la historia del los reinados en colombia”, “Solo ha estado con un hombre en su vida 😮”, “Hasta su forma de hablar y reír es perfecta, amo a mis tres virreinas noventeras”.