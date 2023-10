“Gracias a ella, estoy acá”: Elvis, de Yo Me Llamo, reveló su historia de amor con Shakira y le zampó un beso

Yo Me Llamo se ha convertido en el reality favorito de los colombianos, no solo por la música y el proceso que ha tenido cada participante, sino porque en esta temporada ha nacido el amor entre dos participantes. Elvis y Shakira se han enamorado y revelaron su historia de amor.

Sin duda, luego de pasar tanto tiempo juntos, tanto los participantes como los jurados forman amistades nuevas y de vez en cuando una nueva relación se forma. Esta vez, pasó lo que nadie creyó, Shakira, quien se ha destacado por su gran talento dentro de la competencia, se dejó robar el corazón por Elvis Crespo, el imitador.

Durante su presentación en Yo Me Llamo, Elvis Crespo resaltó por su talento y los jurados lo calificaron de buena manera, afirmando que estaba más inspirado que nunca. Aprovecharon el momento para sacar información extra y saber qué era lo que estaba pasando entre él y Shakira, así que al participante no le quedó de otra que revelar su relación amorosa al frente de todo el mundo:

“Para conquistar a una mujer de esa talla, hay que tener postura de hombre y movimientos y no puede faltar el respeto, porque hombre sin repeto no va para el baile, y a mi me encanta bailar. Si yo le cuento se va la alegría y hay personas que llegan y te levantan. Yo estaba en el pozo y ella me levanto. Me decía, ‘dale, sigue adelante’, y ahí surge el amor puro. Gracias a ella estoy dando todo y esta gran transformación se la debo a ella”, terminó por decir Elvis, cerrando su discurso con un gran beso en pantalla.