César Escola de ‘Yo me llamo’ mostró su molestia con Gustavo Petro por burlarse de las marchas, “lujo de presidente”

César Escola Yo me llamo y Gustavo Petro Captura de pantalla Caracol televisión Yo me llamo y Gustavo Petro

César Enrique Escola Becerra es un argentino de 61 años que se convirtió en cantante, compositor y presentador que se nacionalizó como colombiano. Escola ha hecho parte de diferentes programas de entretenimiento de Caracol Televisión como ‘Do, re, millones’ y siendo jurado de ‘Yo me llamo’.

El argentino lleva varios años residiendo en Colombia, pero constantemente viaja a su país natal con el fin de visitar a familiares y amigos. En medio del amor que siente por el territorio que le abrió las puertas, no ha dudado en mostrar su molestia por las acciones de Gustavo Petro desde el inicio de su periodo presencial.

Las primeras declaraciones de César Escola se dieron a finales del 2023, recordándoles a quienes votaron por Petro debido al anuncio que se dio hace pocos meses y tenía que ver con el proyecto de ley presentado para aumentar hasta un 300% el impuesto predial. Además, de compartir este anuncio, César agregó: “Y mis amigos que votaron e impulsaron este gobierno no dicen ni una palabra”.

Recomendados

Ahora, durante las marchas convocadas por la oposición, no dudó en referirse al tema a través de su cuenta de Instagram, donde agregó: “Y además se burla de los que marcharon… Qué lujo de presidente”, agregó Escola con un fondo acompañado con la bandera de Colombia.

El hecho se dio debido a que en medio de las marchas convocadas en diversos puntos del país, Petro aprovechó el momento para utilizar su cuenta de ‘X’ y compartir un corto video comparando las marchas en Colombia con parodia de ‘¡Quac! El Noticiero’ de Jaime Garzón. Por supuesto, esta situación terminó causando molestia entre varias figuras, entre ellas, César Escola.

Aunque el jurado de ‘Yo me llamo’ no se dejó ver durante las marchas de la oposición en Colombia, ha dejado claro que las apoya de principio a fin, pues en este momento estaría enfocado en diferentes proyectos televisivos. Teniendo en cuenta que a pesar de que no aparezca en la pantalla chica, termina siendo el ‘coach’ en algunos ‘realities’ de canto de Caracol Televisión.

Por lo pronto, se espera que en los próximos meses Caracol anuncie una nueva temporada de ‘Yo me llamo’ contaba nuevamente con la participación de César Escola y Amparo Grisales.