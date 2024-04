⁠¿En eso se gastó el premio? Carín León de ‘Yo Me Llamo’ se sometió a especial procedimiento estético

Carín León de 'Yo Me Llamo' Tomado de: @caracoltv y @yomellamocarinleon2023

La novena temporada de ‘Yo Me Llamo’ una de sus temporadas más memorables por sus participantes y las nuevas dinámicas del concurso que agradaron mucho a los televidentes y además, reconocieron más el trabajo de los imitadores; el ganador de la temporada fue ‘Carín León’, su nombre real es Juan Carlos Parra y tras ser elegido por la gente como el mejor imitador de la temporada, se llevó 500 millones de pesos. Uno de los factores que más género simpatía de los televidentes por el imitador de Carín fue su historia de vida, pues según afirmó en varios capítulos del reality, su hija pequeña vive en Estados Unidos y no la ha podido conocer, por lo que el dinero que ganó en Yo Me Llamo, lo va uso para poder tener una ‘primera cita’ con su hija.

Ahora, el imitador se ha dedicado a llenar las tarimas de diversos recintos con su talento y aunque no es muy activo en redes sociales, de vez en cuando comparte actualizaciones de su vida artística e incluso señala como cambio su vida ganarse el reconocido reality de imitación; hace algunas semanas compartió un procedimiento al que se sometió y que le ayudará a sentirse mucho más seguro, proyectándolo en tarima.

Se trata de la ortodoncia, Carín se mostró bastante contento de someterse a este proceso para mejorar su seguridad en tarima, ya lleva algunos meses con el tratamiento y después de arreglar la posición de sus dientes, se someterá a un diseño de sonrisa, para seguir mejorando su apariencia.

Sin duda, el imitador de Carín León creo un vínculo muy cercano con la audiencia y también con el artista al que le hace homenaje, tanto así que el verdadero Carín León, al enterarse de que su imitador ganó el concurso colombiano, lo felicitó por medio de sus redes sociales, y Juan Carlos, el participante de ‘Yo Me Llamo’ expresó su gratitud con el cantante mexicano y lo feliz que se sintió al tener un mensaje del cantante a quién tanto admira.En el mensaje del cantante de música mexicana expresó su admiración y agradecimiento con el imitador, “muchas gracias por el gran honor que nos hace de llevar el personaje a todas partes y hacerlo tan bien, un fuerte agradecimiento por hacer un homenaje aquí a su servidor, sígalo haciendo igual de bonito”.

