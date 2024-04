Este fue el accidente que sufrió Erika Zapata de Noticias Caracol que la dejó sin dos de sus dientes

Erika Zapata es una presentadora y periodista de Noticias Caracol, siendo una de las corresponsales en Medellín. La paisa logró cumplir su sueño de llegar a la televisión luego de darse cuenta de la pasión que siente por el periodismo, lo que la llevó a ser una de las estudiantes más aplicadas en su colegio para posteriormente ser becada en la Universidad Católica Luis Amigó. Aunque su camino para llegar a Caracol no ha sido fácil, también hace parte de su otra producción ‘La finca de hoy’.

En medio de sus diversas apariciones, Zapata ha sabido ganarse el cariño de los televidentes por su manera de hacer periodismo en donde sus raíces paisas terminan siendo las principales protagonistas e incluso varios de los televidentes aseguran que se merece un premio por su presencia dentro de periodismo.

Debido al auge que ha tenido a lo largo de su carrera, son varios los detalles que se han dado a conocer, uno de los más complejos la pérdida de dos de sus dientes principales a causa de un accidente cuando tenía 14 años. El tema volvió a dar de qué hablar, ya que recientemente la paisa se cambió su diseño de sonrisa debido a que llevaba cuatro años con él y lo mejor terminaba siendo retocar algunas partes, mayormente por estética.

En medio de la emoción por la sonrisa de sus sueños, la periodista de Noticias Caracol aseguró: “Agradecida con la mejor persona y odontólogo que Dios me puso en el camino. Sin intención alguna, más que de verme feliz, me arregla mi sonrisa desde hace muchos años. Debido a un accidente, yo había perdido mis dos dientes de adelante, pero él me devolvió la felicidad”.

El accidente que le costó a Erika Zapata sus dos dientes tiene que ver con una caída que sufrió en su baño y tal resultó ser la magnitud de esta que terminó perdiendo estos dientes. Ante la dificultad que esto trajo a su vida, la periodista reiteró que el primer procedimiento lo hizo con el Sisbén y no obtuvo los mejores resultados, siendo motivo de bullying y críticas por parte de sus compañeros de colegio.

Lo cierto es que gracias a su trabajo y reconocimiento, la periodista logró encontrar a un odontólogo quien cambió la perspectiva de su sonrisa y rostro gracias al procedimiento.