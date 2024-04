Gamboa fue una participante del reality show ‘Desafío XX’. Es conocida por su historia de superación personal y su pasión por la coctelería. Gamboa, de 27 años, es originaria de Medellín y se desempeña como bartender y estudiante de negocios internacionales. Además, es una embajadora de marcas y comparte su amor por la música como DJ en sus redes sociales.

En el programa, Gamboa compartió detalles sobre su vida personal, incluyendo su relación amorosa. Reveló que tiene una novia de 45 años a quien conoció en un semáforo en Medellín. Gamboa también ha hablado sobre su salida de casa a los 13 años debido a la falta de aceptación de su orientación sexual por parte de su familia conservadora. Desde entonces, se ha convertido en una persona luchadora y disciplinada.

En su participación en el ‘Desafío XX’ Gamboa demostró su tenacidad y fortaleza, destacándose en pruebas de natación y fútbol, y llevando un mensaje de seguridad y aceptación a personas inseguras con su orientación sexual.

Gamboa tomó la decisión de abandonar la competencia debido a un deterioro notable en su estado de salud. A lo largo de las competencias, Gamboa demostró tanto su fortaleza como su vulnerabilidad. Sin embargo, después de sufrir una caída en una pasada prueba, su capacidad para competir se vio afectada y decidió renunciar para no ser una carga para sus compañeros.

En el capítulo del martes 16 de abril, Gamboa hizo oficial su renuncia al programa: “Muchachos, ya ustedes saben la situación que tengo. Intenté todo y no quiero perjudicarlos más, me voy del programa, ya me voy para mi casa. Entonces para que sepan que los dejo y oficialmente renuncio”.

A esto se dedicará Gamboa tras renunciar al ‘Desafío XX’

Gamboa trabajará como bartender. Cabe recordar que este oficio está especializado en la preparación de bebidas alcohólicas, como cócteles, en establecimientos como bares, discotecas y de todo tipo.

“Ser Bartender ha sido una guía en mi vida y me ha revivido de muchas situaciones vividas. Ser Bartender para mí es la vibración más alta que pueda sentir dentro de mí. ❤️ Gracias a @viche_canao por la confianza de llevar a otro nivel su legado con mi apoyo🍸”, se lee en la publicación de la exparticipante del Desafío.