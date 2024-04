“Desafío XX” es una competencia televisada en Colombia, conocida por sus pruebas físicas y mentales desafiantes. Gamboa es una de las participantes de la edición 2024 del programa. Ella es una embajadora de marcas de 27 años, originaria de Medellín, con una historia inspiradora.

Gamboa dejó su hogar a los 13 años debido a la falta de aceptación de su orientación sexual por parte de su familia conservadora. Desde entonces, se ha convertido en una mujer luchadora y disciplinada, aprendiendo a valerse por sí misma.

Estudió negocios internacionales y tiene una pasión por la coctelería, lo que la llevó a ocupar un cargo importante en una compañía de gaseosas. Actualmente, es coordinadora de eventos masivos a nivel nacional y lidera un grupo de bartenders en Medellín.

Gamboa se considera competitiva y amante de los desafíos, con destrezas en natación y fútbol que la hacen sentir capaz de ganar. Participa en “Desafío XX” para reestructurarse física y mentalmente y quiere enviar un mensaje de empoderamiento a mujeres que han sido silenciadas por su orientación sexual.

¿Quién es la pareja de Gamboa?

“Llevo con mi novia seis meses y 10 días, pero parecen seis años. Nos conocimos en un semáforo en Medellín, un viernes a las 10:00 p. m. Ella llegó en su camioneta blanca, bajó el vidrio y me dijo: ‘Hola, me gustaría conocerte, ¿cuándo salimos?”, contó Gamboa.

A su vez, agregó: “Empezamos a hablar y a los días nos encontramos un domingo para almorzar y me dijo que quería ser mi novia. No entendí por qué era toda refinada”.

Luego de esto, las mujeres comenzaron a compartir un poco más, salieron y decidieron sellar su amor.

Conozca a la hermosa novia de Gamboa participante del ‘Desafío XX’ Captura de pantalla del Instagram de Xiomaritaa

“A los otros días, le dije que me acompañara a un trabajo y de un momento a otro me llegó con un peluche más grande que ella y me dio una tarjetica con un mensaje diciendo: ¿quieres ser mi novia? Divina y de ahí me conquistó, nació todo”, relató la participante.

Pese a que las mujeres han decidido mantener su relación alejada del ojo público, se sabe que el nombre de ella es Xiomara Rengifo Cárdenas, madre de un pequeño llamado Santiago. Su perfil se encuentra restringido para personas que no la conocen.