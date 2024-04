Exparticipante del ‘Desafío XX’ confesó que a los 13 años su papá la echó de la casa, ¿qué pasó?

‘El Desafío XX’ es un popular ‘reality’ producido por el canal de televisión Caracol Televisión. El programa ha sido transmitido con gran éxito durante 20 años y se ha convertido en una de las producciones de televisión más vistas en Colombia. En su nueva temporada han sido varias las situaciones que han afrontado los concursantes y recientemente por problemas de salud, Gamboa abandonó la competencia y recientemente la exparticipante del ‘Desafío XX’ confesó que se fue de los 13 años de su casa por el rechazo de sus padres.

Gamboa logró convertirse en una de las favoritas por los televidentes, por su fuerza a la hora de competir y también al relacionarse con el resto de sus compañeros. Sin embargo, luego de enfrentarse a algunas pruebas y una fuerte caída en medio de una de ellas, Gamboa tomó la decisión de no seguir en competencia y en su lugar llega Lina.

Luego de su salida Gamboa estuvo siendo parte del programa ‘Día a día’, donde se encargó de revelar diversos detalles de su vida, entre ellos que se fue de su casa teniendo 13 años por su identidad sexual. La exparticipante confesó que viene de una familia muy conservadora, donde el padre tiene la última palabra, por supuesto, las lágrimas por parte de su mamá fueron más que evidentes siguiendo en contacto con ella y con su hermano, con quien durmió desde que tenía tan solo un año.

Recomendados

“Yo tengo una identidad de género masculina que me visto con ropa de un hombre, un estilo más bien masculino, pero mi identidad sexual es femenina (…) Yo soy Camila. Yo soy mujer y amo ser mujer (…) “Yo vivo sola con quien más hablo es con mi mamá, con mi papá tengo una relación del 25% más o menos. Resulta que a los 13 años yo no decidí irme de la casa, sino que mi papá me sacó. También tenía un hermano y lo asesinaron”, fueron las declaraciones de la exparticipante del ‘Desafío’ en ‘Día a día’.

Para aquel momento, Gamboa tenía tan solo una mochila en la que empacó algunas de sus prendas durante la noche, recorrió algunos lugares de su barrio y posteriormente, se encontró con algunos amigos fuera de su colegio y la mamá de uno de ellos la vio en dicha situación que le dio refugio y aseguró que ella iba a estar bien.

Por lo pronto, Gamboa se siente feliz y orgullosa de lo que logró en el ‘Desafío XX’, pues fueron los problemas de salud los que la terminaron alejando de la competencia.