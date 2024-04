Gamboa renunció oficialmente al ‘Desafío XX’ y estos retos le tocan a su reemplazo

Durante el capítulo 13 del ‘Desafío XX’ oficialmente se dio a conocer lo que es la primera a la competencia la cual es protagonizada por Camila Gamboa Monsalve, quien en la competencia usaba su apellido como alias.

Antes de iniciar la prueba de sentencia y bienestar la presentadora Andrea Serna se comunicó con las cuatro casas para oficializar la renuncia que llenó de tristeza a sus compañeros.

La ahora exparticipante recogió sus cosas y se dio un último abrazo con Kratos, Renzo, Alejo, Gaspar y Campanita, quienes son los competidores que siguen en pie dentro de la casa Omega.

Seguidamente Andrea Serna anunció que sería Lina, la última eliminada en ‘Desafío a Muerte’ quien ocuparía su lugar y que casualmente pertenecía al equipo Omega, por lo que le dio la bienvenida advirtiéndole el reto que se avecina, pues en la actualidad Omega es el único equipo que tiene solo dos mujeres, por lo que deberán salir a competir en todas las pruebas de los siguientes ciclos, lo que derivaría en un desgaste físico.

El capítulo 12 del ‘Desafío XX’, Beba de la casa Alpha no pudo atravesar una rampa en la que debía pararse para cumplir con otro requisito de la pista, lo que demoró el trayecto del equipo en la prueba en la que la casa Beta se alzó con el premio, mientras que el segundo lugar fue para Gamma.

Ya en la casa los Alpha estuvieron hablando respecto a la situación ocurrida con Beba en la que la participante confesó que el dolor era más que real y que no estaba fingiendo, pues es de recordar que ella padece de una tendinitis con la que llegó a competencia y que la ha afectado en diversas oportunidades.

“¿Tú crees que yo me iba a poner a hacer un show mediático con la intención de qué? ¿Cómo me voy a poner a inventar un dolor de esa magnitud para justificar que no pude hacer algo? Obviamente no me duele en el nivel que me estaba doliendo allá, pero siento la presión aquí en el bíceps. Por eso te digo no sé si irme, no sé si quedarme”

— Beba