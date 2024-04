“La nueva Sara”: ‘Beba’ del ‘Desafío XX’ armó el primer berrinche tras desmayarse en competencia

Valerie de la Cruz Millán, de 25 años, pero en ‘Desafío XX’ se llama ‘Beba’ y es una joven de Barranquilla de 25 años quien es modelo y artista, que durante la primera prueba para medir la resistencia que conformaría los equipos se convirtió en la mujer que cayó primero y que se convertía en el principal miembro del equipo más débil

Sin embargo, luego de finalizada esa prueba les tocó subir el sendero de la montaña atados con una soga y atravesando por diversos obstáculos para definir en equipo cuál sería la casa a la que llegarían. Durante la competencia tuvo muchas diferencias con Renzo, Kratos, Campanita, Koke Ana, Natalia y Lina debido a que ella no podía seguir adelante y terminó desmayada.

#Desafío20Años | ¡Beba no puede continuar! Al parecer, la segunda prueba debilitó a una de las participantes, tanto, que sus compañeros tuvieron que cargarla. ¿Podrán terminarla?

“Mi problema fue de pronto quejarme mucho, yo no estoy acostumbrada a esta vaina y yo sé que ninguno de nosotros está acostumbrado a esto. Estanos todos en las mismas condiciones. La verdad, en un momento dije prefiero retirarme antes que tirar al equipo la única que se estaba quejando era yo ¿Cómo haces tú cuando sientes que te estás muriendo? O sea, llegó un punto en el que ni siquiera sentía que me entraba aire por la nariz”, dijo en medio de ligero llanto Beba.

Koke le insistía que en la guerra no se deja a ningún compañero atrás, pero ella centraba su reclamo en que sentían que la dejaban atrás. Seguidamente limaron asperezas, pues el bailarín Campanita llegó a hacerles reír con sus ocurrencias.

Las reacciones no tardaron en llegar, pues lo televidentes decidieron emitir su postura ante las quejas de la participante y no dudaron en compararla con la inolvidable Sara del ‘Desafío The Box’ del 2023

“Ya tenemos a quien odiar esta temporada 😂”, “Ya empezó el 🔥show”, “Si saben que no están en condiciones físicas porque le quitan el puesto a alguien que está completo para competir”, “Niña, no has llegado bien y ya estás quejándote 🙄🤣”, “Sal de ese cuerpo sara” y “La nueva Sara”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Es de recordar que la casa Alpha se alzaría con 160 millones, es decir 20 cada uno. En la casa Beta 80 millones, siendo 10 para cada participante. Mientras que en la casa Gamma 8 millones de pesos, lo que significa 1 millón para cada uno y Omega sin dinero.