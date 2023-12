“Piensa que se va a morir”: Jhon Alex Castaño reveló que padece el sindrome de cushing y las complicaciones que vivió

Jhon Alex Castaño es un cantante de música popular quien ha logrado destacarse desde hace varios años en este género, gracias a famosos temas como ‘Guaro’, ‘Amigos con derechos’ y ‘Dejala que se vaya’. Además, de su rol en la música, también ha llevado a cabo otros proyectos como lo son el de abrir su propio restaurante, el cual ha logrado ser todo un éxito en comida tipica colombiana. Sin embargo, el risaraldense también ha tenido que atravesar difíciles procesos, sobretodo en salud, pues recientemente confesó que padece el sindrome de cushing y las complicaciones que vivió.

Le puede gustar: “Tenía muchísimo miedo”: Yeison Jiménez confesó el ‘problemita’ que creyó tener por culpa de ‘La Bichota’

El interprete recientemente estuvo siendo el protagonista en medio del programa de RCN televisión, ‘Historia Clinica’, en donde terminó revelando que complejo proceso que atravesó y el cual logró afectarlo durante varios meses. Se trata del sindorme de cushing que de acuerdo con ‘Mayo Clinic’, se produce cuando el cuerpo tiene demasiado cortisol, es decir, una hormona que se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucosa en la sangre. Asimismo, esto también tendría que ver con la administración de algunos medicamentos que pueden llegan a afectar al organismo, reiteró la plataforma médica.

Y es que los síntomas que se presentan a partir de este padecimiento van desde un aumento de peso en el tronco, en done los brazos y piernas suelen verse delgados. Además, la forma circular de la cara o mejor denominada como cara de luna, también suele ser evidente durante este tipo de trastorno, estrias moradas o purpuras en diversas zonas del cuerpo, acne y por ende, una cicatrización lenta.

También puede leer: “Se quedan en panty y brasier”: Mary Méndez cuestionó la “moda” y aseguró que se perdió el pudor en redes sociales

Asimismo, el artista aseguró que durante esta primera etapa de la enfermedad la cual no sabía que poseía comenzó a presentar síntomas como desaliento, dolores intensos en donde pensó que lo que padecía realmente se trata de una situación bastante grave, “yo así igual de flaco he sido siempre y mi cabeza hinchada, el pelo se me comenzó a caer, empezamos a pensar un pocotón de cosas, ¿qué será lo que yo tengo?” Pero, luego de ver varios diágnosticos fue precisamente, el doctor Otmaro Belalcázar quien le terminó dando este acertado sindrome.

Pero, antes de que esto pudiera ocurrir, Jhon Alex en medio de la desesperación pensó que se trataba incluso de brujería, ya que llevaba algún tiempo buscando conocer de que se trataba los diversos sintomas que presentaba, “Es que cuando a usted no le encuentran una enfermedad piensa que se va a morir”. Pero, esta situación tal fue el desespero que terminó automedicandose, práctica que nunca volvería a realizar: “Automedicarse es un suicidio es una locura, es lo mismo que si usted consume drogas o tusi alguna cosa”.