¿Ya no es el rey del chupe? Por estas razones Jhon Alex Castaño decidió dejar el alcohol

En los últimos años, Jhon Álex Castaño se ha convertido en uno de los grandes referentes de la música popular en Colombia, y muchas de sus canciones siguen acumulando millones de reproducciones en las plataformas digitales. El artista, apodado el Rey del chupe, ha enfrentado problemas de salud relacionados precisamente con el consumo de alcohol, lo que lo llevó a tomar la decisión de dejar la bebida por completo.

A sus fanáticos les llama ‘bebedores’, quienes, de hecho, son esas personas que siempre están al pendientes de su trayectoria artística y de su vida personal. Inclusive, en una pasada entrevista contó que al principio de su carrera se iba de ‘remate’ luego de terminar un concierto, pero que poco a poco prefirió cambiar de mentalidad e irse a descansar y a recargar ‘baterías’ para cumplir con los compromisos programados para el día siguiente.

Es bastante común asociar las bebidas alcohólicas con la música popular, y es que en muchas letras de canciones de este género musical se hace referencia a ellas. Algunas canciones del cantante de 42 años no eran la excepción en este sentido; sin embargo, una enfermedad grave lo forzó a cambiar su estilo de vida.

Y es que ‘el Rey del chupe’ se la pasaba tomando y mantenía con sus amigos de fiesta en fiesta. Su canción que lleva el apodo artístico, el de ‘el rey del chupe’, relata que lo llamaban así porque no se preocupaba por nada y porque se la pasaba tomando sin medida: “Ustedes me llaman y empezamos es a chupar...”, esto es lo que dice su sencillo musical.

Pero esa etapa de descontrol terminó de la manera menos pensada. Lo que pasó fue que el cantante de música popular, a pesar de no haber caído en la adicción, sí se vio afectado por el consumo excesivo de alcohol.

Ahora bien, lo sucedido con la glándula suprarrenal llevó a cabo una grave hinchazón, lo que produjo otras afectaciones en su salud. El mismo Jhon Alex Castaño aseguró que ha pasado por un largo tiempo en donde ha trabajado por descontaminar su cuerpo y resaltó que este proceso “ha sido difícil”.

“La superé a punta de orden. Dejé de ser el rey del chupe, porque me tocó dejarlo totalmente. Me dijeron: “No hay chupe para recuperarse”, aseguró el cantante de música popular en una reciente entrevista que concedió al youtuber Dímelo King.

Por último, ‘el Rey del chupe’ dejó claro que, aunque de vez en cuando puede tomar una que otra copa, en sus planes no está volver a hacerlo regularmente.

“Si en algún momento estamos en un almuerzo y veo una copa de vino yo me la tomo, pero no le prometo a nadie que voy a llegar a una tarima a recibir cuanto vaso me pasen o que voy a estar en una discoteca enfiestado. No digo que no, pero en mis planes no está”, aseguró.