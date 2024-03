“No pierde la humildad”: El improvisado almuerzo que compartieron Jhon Alex Castaño y Boyacoman

Jhon Alex Castaño, reconocido como “El Rey del Chupe”, continúa cautivando a sus seguidores no solo con su talento musical, sino también con su genuina humildad y cercanía. En un reciente post en su cuenta de Instagram, el cantante compartió un momento especial junto al comediante Boyacoman, que dejó a más de uno sorprendido.

El video muestra a Jhon Alex y Boyacoman disfrutando de una comida improvisada, cortesía de la hermana del cantante. Sin tapujos ni pretensiones, el artista reveló el contenido de su almuerzo: una combinación de sardinas en lata con arroz, acompañado de tajadas de plátano. Esta sencilla y auténtica elección gastronómica demostró una vez más la autenticidad que caracteriza a Jhon Alex.

“Ayer fui a visitar a mi hermanita a Balboa con @boyacoman y este fue el almuerzo con el que nos recibieron”, compartió Castaño en su publicación, mostrando que los momentos simples y genuinos son los más valiosos, incluso para alguien tan destacado en su carrera como él.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Los seguidores del cantante expresaron su admiración y emoción ante su actitud humilde y sin pretensiones.

“La humildad de este hombre siempre súper que no la pierde así es”, “Eso sabe delicioso se me hizo agua la boca” y “Que bacano un artista así sencillo siempre con la humildad que los crió felicitaciones que el dinero y la fama no los cambien”, fueron parte de los comentarios de la audiencia, resaltando el aprecio y el respeto hacia Jhon Alex por mantenerse fiel a sí mismo a pesar de su posición en la industria musical.

Además de su sencillez, Jhon Alex Castaño es conocido por su apoyo hacia las mascotas y su reciente diagnóstico de una enfermedad, que lo ha llevado a ser más consciente en su consumo de alcohol. Estos aspectos de su vida personal han generado aún más admiración y respeto por parte de sus seguidores, quienes valoran no solo su talento artístico, sino también su autenticidad y bondad.