“No para hablar mier…”: Jhon Alex Castaño respondió a los haters que lo atacan en redes

El reconocido cantante de música popular, Jhon Alex Castaño, ha dejado ver su lado más compasivo y solidario a través de sus redes sociales, donde comparte con sus seguidores momentos conmovedores de su vida junto a sus adoradas mascotas. En una reciente publicación, el artista pidió el apoyo y las oraciones de sus fans para su querido peludo Chupito, que fue atropellado por un trabajador de su finca.

La noticia conmovió a los seguidores de Castaño, quienes rápidamente respondieron a su llamado, expresando mensajes de apoyo y cariño hacia el cantante y su perrito herido. Chupito fue sometido a una intervención quirúrgica, y desde entonces, ha estado en un proceso de recuperación que ha mantenido en vilo a sus seguidores.

Le puede interesar: “Me lo pelan”: Jhon Alex Castaño le mando fuerte madrazo a quienes lo crítican por su falta de estudios

Jhon Alex Castaño, conocido como “el Rey del Chupe”, ha construido no solo una carrera exitosa en la música popular, sino también una imagen pública como amante y protector de los animales. En diversas ocasiones, ha compartido en sus redes sociales imágenes y videos de sus mascotas, resaltando la importancia de brindarles un hogar digno y lleno de amor.

El amor de Jhon Alex por las mascotas

Mogolla, una perrita adoptada por el cantante en Cartagena, se ha convertido en una nueva integrante de la familia de Jhon Alex. La historia de la perrita, que llegó siendo muy pequeña a su hogar y ha crecido feliz y saludable, es un ejemplo de la dedicación del artista hacia los animales necesitados.

Además de Chupito y Mogolla, Jhon Alex presentó a otros perros y gatos que han encontrado refugio y cuidado en la finca del artista.

Recientemente, el cantante compartió detalles sobre la mejora en la salud de Chupito, señalando que, aunque está mejor, aún necesitará una nueva intervención en la pata afectada.

Ante posibles críticas sobre si adopta o no animales, Jhon Alex expresó con firmeza: “Yo amo a todos mis animales como un berraco. Si alguien se va a meter acá, es para seguirme y ama a los animales y no más, no para hablar mal”.

Con estas palabras, el “Rey del Chupe” no solo defiende su amor por los animales, sino que también destaca la importancia de la empatía y el respeto hacia estos seres.