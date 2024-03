¿Lo engañó varias veces? Por esta razón Lina Tejeiro traicionó al cantante Andy Rivera

Lina Tejeiro es una actriz, presentadora y modelo colombiana nacida en Villavicencio en 1991. Comenzó su carrera artística en el año 2008 y desde entonces ha participado en varias producciones televisivas y cinematográficas.

Pero no solo es conocida por su talento actoral, sino también por su belleza y carisma. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores, comparte contenido divertido y cercano con sus fans.

Por otro lado, Andy Rivera es un cantante y compositor colombiano que ha estado en la industria musical por más de 10 años. Desde que empezó su carrera, ha sido reconocido por su talento y dedicación a la música.

Lo que más gusta de Andy es su estilo único y auténtico. Él no tiene miedo de ser diferente y eso se refleja en su música. Sus letras son honestas y profundas, y siempre transmiten un mensaje positivo.

Además de ser un gran artista, Andy también fue conocido por tener una relación de 9 años con la actual presentadora de ‘La Casa de los Famosos’ Lina Tejeiro. De hecho, en una reciente entrevista que concedió al programa Desnúdate con Eva, la reconocida actriz y presentadora contó detalles íntimos sobre su relación con el cantante.

En esa entrevista, Eva le preguntó si había sido víctima de los infieles y si había llegado a enterarse, a lo que la actriz respondió que sí pasó en varias ocasiones con el cantante y que por esta razón ella decidió “vengarse” con personas que sabía que le afectarían su ego.

“Ya no perdono una infidelidad. Perdoné muchas durante 9 años. Yo fui infiel por venganza y además se lo hacía saber. Caímos en una relación muy inmadura, éramos muy pequeños. Era como ‘ah, tú me hiciste, ahora yo te hago’. No le ponía los cachos con cualquiera, lo hacía con alguien que a él le doliera y se lo hacía saber”, contó Lina Tejeiro.

La cosa no terminó allí, pues la actriz aseguró que estás infidelidades fueron con futbolistas y otros artistas. Enfatizando en que él siempre lo supo.

“¿Cuántos cachos le llegaste a poner?”, le preguntó Eva bastante asombrada por la confesión a lo que Lina respondió que había sido en cuatro ocasiones.