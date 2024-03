“Sentía que era un niño”: Lina Tejeiro confesó que abortó a sus 18 años por el miedo de ser mamá

Una de las actrices más reconocidas en Colombia es Lina Tejeiro, quien cuenta con una amplia experiencia en la televisión siendo parte de icónicas producciones como ‘Padres e hijos’, ‘La ley del corazón’ y ahora lleva a cabo su faceta como presentadora de ‘La casa de los famosos’ a través de la plataforma Vix. Su amplia visibilidad ha traído consigo que haga parte de diversos programas de entretenimiento para revelar detalles de su vida, pero en esta ocasión llamó la atención al confesar que abortó a sus 18 años por el miedo de ser mamá.

La actriz fue invitada al programa de Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’, el cual es presentado a través de plataformas digitales los miércoles y domingos, pero la española suele hacer un abrebocas frente a lo más interesante que tendrán sus entrevistas.

En medio del corto clip y con la voz entrecortada, Eva habló de que también estuvo pensando en abortar cuando se enteró de que estaba embarazada, pero luego desistió de esta idea y actualmente está más feliz que nunca con su pequeña, pero quiso conocer si Lina Tejeiro lo piensa o quizás, se imaginó cómo era su bebé.

Recomendados

“Sí, es la primera vez que tocó este tema. De hecho yo sentía que iba a ser un niño. Guardé ese secreto durante año y medio. Fui a abortar sola, no tuve le apoyo de mi pareja para ese momento y lo hice por el miedo que me daba afrontar a mis 19, 18 años, el ser mamá. Mi familia no le quería ni un poquito. Fue una relación muy tormentosa, entonces lo hice por eso. Sí, pienso en cómo se llamaría, cuántos años tendría, cómo estaría yo”, fueron algunas de las declaraciones de la actriz en medio del programa de Eva Rey.

El dolor por parte de la actriz fue más que evidente, a pesar de que actualmente cuenta con 32 años edad y el hecho ocurrió a sus 18 años, sin embargo, es una situación que siempre está presente en el corazón de la actriz.

¿Quién fue el novio de Lina Tejeiro a sus 18 años?

La pareja de la actriz Lina Tejeiro a sus 18 años habría sido el también actor Sebastián Vega, pues en pasadas entrevistas la mujer aseguró que está fue una relación tormentosa, tal y como lo dio a conocer durante su encuentro con Eva Rey.

De acuerdo con algunas declaraciones de ambos se conocieron cuando tenían 15 años mientras que hacían parte de la famosa telenovela ‘Padres e hijos’, desde allí iniciaron su noviazgo el cual duró aproximadamente tres años, información que concuerda con la edad que nombra Tejeiro en la que ocurrió su aborto.