Andy Rivera se sinceró sobre su salud mental y cómo se encuentra tras el robo millonario de su casa

Andy Rivera es un cantante y compositor colombiano que ha estado en la industria de la música por más de 7 años. Comenzó su carrera en 2016 con su primer sencillo “La Nueva Era” y desde entonces ha lanzado varios éxitos como “Pa Que Me Recuerdes ” y “Préstamela a Mí”.

Pero Andy no solo es conocido por su música, también es un gran influencer en las redes sociales. Tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram y es muy activo en TikTok. Siempre está compartiendo contenido divertido y entretenido con sus fans.

Además, Andy ha colaborado con otros artistas reconocidos como Karol G, Zion & Lennox y Maluma, lo que demuestra su talento y versatilidad en la industria musical.

Pero no todo ha sido fácil para Andy, el artista ha tenido varios problemas en su vida y uno de ellos con los que afronta actualmente es la depresión.

Es importante entender que la depresión no es simplemente sentirse triste o desanimado. Es una enfermedad real que puede afectar todos los aspectos de la vida de una persona, desde su trabajo y relaciones hasta su salud física.

De hecho, una pregunta reciente que le hicieron sus seguidores en su cuenta de Instagram, es como seguía de su depresión después del robo que sufrió en diciembre: “La verdad fueron días muy difíciles, yo lo sentí como un puño en la boca del estómago, pero hoy lo veo de otra manera, el karma no tiene menú no puedes escoger, tú haces el bien o el mal y eso tarde o temprano te va a tocar, por eso yo puedo dormir tranquilo porque no le hago el mal a nadie”, dijo el artista.

En cuanto a su depresión mencionó que se encuentra mejor gracias a que cambió su forma de pensar y sigue mejorando día a día.