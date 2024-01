¿Por Lina Tejeiro? Andy Rivera reveló que le agarró miedo al amor, ¿se dará una nueva oportunidad?

Andrés Felipe Rivera Galeano, más conocido como Andy Rivera en el mundo artístico, es un cantante de música urbana, que desde pequeño siguió los pasos de su padre, Johnny Rivera, para luchar por su sueño y convertirse en cantante y compositor. Es reconocido por sus éxitos musicales ‘Un nuevo amor’, ‘Dudas de mí', ‘Lío’, Beéle’, entre otros y por el noviazgo que sostuvo con Lina Tejeiro hace años, y con quien a pesar de vérsele feliz e intentarlo varias veces, no pudo continuar el amor que muchos fans aún añoran ver.

Durante el 2023, Andy logró preocupar a sus seguidores con sus mensajes y su ausencia en redes sociales, puesto que presentó problemas de salud mental, adicionales a las dolencias físicas que enfrenta hace años por un problema que tiene en su espalda, que muchas veces lo limita en movimiento y logra alejarlo del mundo musical.

A pesar de publicar poco, mantiene al tanto a quienes le brindan su apoyo, por lo que usó sus redes sociales para decir: “Este año me propuse no estar hablándoles sobre mis procesos de salud, no estar en esa victimización todo el tiempo. Por eso he estado un poquito alejado de las redes porque estoy sacando adelante un par de temas de la columna, últimos detalles para ya no tener que medicarme para la salud mental, así que pronto voy a estar aquí lleno de energía, trasmitiéndoles fuerza, valentía, coraje y ganas de comerme el mundo”, fueron parte de las palabras que el cantante compartió con quienes lo han estado preguntando en sus publicaciones y en sus mensajes directos en Instagram.

Andy Rivera habló sobre el amor

El artista urbano, a quien no se le ha conocido una pareja desde que la relación sentimental que tuvo durante varios años con la actriz Lina Tejeiro, con quien incluso se dio varias oportunidades en medio de los rumores para recuperar el amor que se tenían, compartió un mensaje en su cuenta de X, que luego replicó en sus historias para complementar lo dicho.

“Es increíble que a algo tan chimbita como el amor, uno le coja miedo”, decía su comunicación prinicipal, a lo que le añadió: “A lo bien... Pero estoy puesto pa entregar el cora”.

Con este mensaje, sus seguidores han comentado e indagado si se trata de un mal de amor por Lina Tejeiro, puesto que la llanera sí se ha dado oportunidades en el amor con Norman Capuozzo y Juan Duque, pero a pesar de habérsele visto feliz, sus noviazgos fueron cortos y ahora lleva más de un año soltera, esperando a encontrar el hombre que esté presto a amarla tal cual es.