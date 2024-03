“Cuando lo sacaron estalló”: Elianis Garrido confesó nuevos detalles de su cirugía para combatir el cáncer

Elianis Garrido es una actriz, presentadora de televisión, reconocida por su participación en producciones como ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘Lo sé todo’ y ahora lleva a cabo unos de sus más grandes sueños como bailarina abriendo su propio estudio de baile. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de la barranquillera, pues recientemente confesó nuevos detalles de su cirugía para combatir el cáncer.

La actriz estuvo como invitada al programa ‘Bravíssimo’ de Citytv con fin de hablar de sus nuevos proyectos, pero también de varios detalles de su vida privada. Aunque Elianis Garrido ya se había referido al tema de su padecimiento durante una entrevista en ‘La sala de Laura Acuña’, pero de manera muy sencilla y contando mínimos detalles, en esta ocasión la situación resultó siendo completamente opuesta.

Durante su paso por el programa de Citytv, la presentadora aseguró que todo comenzó dos años después de salir de ‘Protagonistas de nuestra tele’, empezando a estudiar teatro en el Teatro Santa Fe: “No es momento de parar, no es necesario operarme y me dicen el ginecólogo, ‘si es necesario operarte ya’. Me opero, hacen la biopsia y vienen estos 15 días de cruzar dedos (...) La cirugía estuvo dolorosa en muchos aspectos”.

Recomendados

Garrido aseguró estuvo cuidándose bastante con la alimentación y por fin llegó el resultado, 7 de los tumores negativos y uno solo dio positivo, siendo esto un alivio para la presentadora, quien prefirió no contarle este padecimiento a su mamá para no alarmarla: “Uno de los más pequeños estaba aislado recubierto de una gelatina, pareciera. Cuando lo sacaron se estalló y no contaminó nada. Las células malignas estaban encapsuladas, porque mi cuerpo habló en una etapa insipiente, caso que no pasa con todas las mujeres”.

Asimismo, la expresentadora de ‘Lo sé todo’ confesó que no tuvo que someterse a quimioterapias y después de un año cuidándose física y emocionalmente: “La vida me dio un revolcón en ese momento y los hábitos alimenticios cambiaron para bien”. Teniendo que lidiar con este padecimiento, la presentadora también tuvo que enfrentarse a las críticas por su delgadez derivada de la situación que estaba enfrentando, pero que prefirió no hacer pública para aquel momento.

“Lloraba todos los días y dependía de la pauta de las redes sociales por mantenerme vigente (...) Solamente quería estar tranquila y las redes sociales fueron muy crueles porque la gente cree que tú al estar muy delgado o que subes de peso estás obsesionada con la belleza o con el entrenamiento, yo ni siquiera estaba entrenando porque no podía (...) Llegue a pesar 45 kilos”.