Elianis Garrido rompió el silencio y reveló el millonario proyecto por el que se despide de ‘Lo Sé Todo’

‘Lo Sé Todo’, reconocido programa de farándula e información de entretenimiento transmitido por Canal 1, anunció a través de sus redes sociales la incorporación de una nueva presentadora, Alejandra Serje. La noticia viene acompañada de la despedida de dos conductoras previas, Elianis Garrido y Nanis Ochoa, que ha dejado muchas dudas en los seguidores del programa y aunque la llegada de Alejandra Serje promete añadir un nuevo toque atractivo y fresco al programa, muchos siguen preguntando las razones de la ausencia de las presentadoras de Barranquilla y Antioquia.

Después de varios días de incertidumbre, el programa de Canal 1 invitó de nuevo a las presentadores, y juntos contaron lo sucedido, las razones por las que Nanis y Elianis se despidieron del programa, no sin antes agradecer al programa por los múltiples aprendizajes y la gran experiencia que le dio a cada uno. Elianis respondió a los rumores de su embarazo y aseguró que su salida de Lo Sé Todo habló de que va a cumplir uno de sus más grandes sueños: “estoy dando a luz un nuevo proyecto, voy a dar apetura a mi estudio de baile, con mucha ilusión y trabajo. Emprender no es fácil, pero este es el año en que debo estar atenta de mi inversión, para meterle mi amor y mi tiempo. Mi proyecto me necesita, por eso haré un paso al costado”.

El ‘Gordito’ Ariel y todo el equipo del programa, la despidió con un conmovedor video recopilatorio de todos los momentos especiales de ella en el programa, pues desde el inicio del programa Elianis acompañó el programa de entretenimiento. Los seguidores del programa, le dieron los mejores deseos a la presentadora y desearon que su nuevo proyecto triunfe.