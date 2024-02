“Me trataban mal”: Elianis Garrido abrió su corazón y reveló que tuvo cáncer y por qué no ha podido ser madre

Elianis Garrido, expresentadora de ‘Lo Sé Todo’, se ha ganado el corazón de los televidentes desde que hizo parte de los participantes de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, para luego continuar con su carrera artística como actriz, bailarina y presentadora de televisión, por lo que a pesar del reconocimiento que ha alcanzado, suele mantenerse alejada de los problemas en redes sociales y mantiene en su intimidad su vida privada y los procesos que ha vivido los comenta cuando ya los ha superado para ser ejemplo y brindar fortaleza a quienes están pasando por lo mismo.

Es por ello que en entrevista en ‘La sala de Laura Acuña’, la actriz habló sobre el hombre perfecto que encontró para formar su familia, puesto que a pesar de no ser el más romántico, sí es su complemento perfecto, y la apoya ahora que debe afrontar un tratamiento como consecuencia de un proceso difícil que vivió a sus 27 años de edad.

“Toda la vida he soñado con ser mamá, ese ha sido mi proyecto más importante y quizá por eso también lo aplacé tanto, porque yo anhelaba tener un hogar antes de ser mamá”, indicó Elianis Garrido, quien reveló a lo que se está sometiendo para intentar su embarazo durante el 2024, luego de superar una difícil prueba que le puso la vida.

“Lo tenemos en proyecto a corto plazo, pero hay un tema de salud importante, por lo que nos hemos dado tiempo para que mi salud esté 10 de 10″, enfatizó, luego de revelar que no sabía si iba a casarse, puesto que para ella más allá de encontrar a su pareja perfecta, es fundamental encontrar al padre perfecto en caso de que las cosas no funcionen, puesto que necesita un coequipero que siempre, a pesar de las circunstancias, viva por sus hijos.

Enseguida, Laura Acuña y Cristina Estupiñan no dejaron la duda a un lado y le indagaron por esa condición de salud que no le ha permitido ser mamá, a lo que Elianis dijo: “no hablo mucho de eso, pero me operaron un ovario, por una situación muy adversa, más que un ovario poliquístico, tuve problemas, me operaron y luego de eso tuve un tratamiento agresivo y el otro ovario se me afectó”.

Sin tapujo, Laura consultó si se trataba de un cáncer de ovario por la manera en la que había descrito la experiencia que vivió, y con su voz entre cortada, la bailarina respondió que sí tuvo una masa maligna en el 2015, después de su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

“Fue un periodo muy difícil, estaba muy delgada, tenía 27 años, me adelgacé mucho, estaba haciendo teatro y los medios de comunicación, la gente me trataba muy mal, que estaba flaca, loca por estar flaca y yo tomando yodo en yodoterapia para matar células malignas en mi cuerpo y evitar una quimioterapia, además haciéndolo sn silencio para que mi familia no se sintiera triste”, acotó.

Finalmente dejó saber que ese momento difícil y fuerte en su vida culminó tras 5 años de tratamientos y afortunadamente la cirugía fue a tiempo y su producción de óvulos quedó casi nula, por lo que se acoge a los planes de Dios para cumplir su sueño de ser mamá, por lo que tiene que seguir en tratamientos para incentivar la producción de óvulos.