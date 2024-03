Gabriela Tafur se encontró una desagradable sorpresa dentro de una golosina

Gabriela Tafur se encontró con una desagradable sorpresa mientras estaba comiendo una famosa golosina, relatando toda la historia a través de una serie de historias de Instagram para alertar a sus seguidores al respecto. Y no solo eso, sino que también compartió un par de videos en donde se puede ver el momento el que encuentra esta incómoda sorpresa.

La modelo suele mantenerse discreta en las redes sociales, en especial por el poco tiempo que tiene debido a su apretada agenda, indicando en más de una oportunidad que tiene ocupaciones con su faceta de estudiante, además de otros compromisos de trabajo, sumándole también la planificación de su boda.

Sin embargo, de vez en cuando suele protagonizar un par de historias y publicaciones en Instagram para mantener actualizados a sus fanáticos con sus actividades, desde pasatiempos, pasando por su rutina como estudiante, hasta contar algunas anécdotas.

A propósito de esto último, la colombiana aprovechó para relatar una incómoda experiencia que vivió en diciembre del año pasado, indicando que su viaje a la India tuvo un momento poco agradable para ella, contando que se encontró con una sorpresa poco agradable dentro de una golosina.

“En diciembre, cuando me iba de viaje a la India compré un paquete de barras de proteína ‘Quest’, las compré aquí en Estados Unidos (...) Me llevé el paquete, estuve comiendo de esas barras durante todo el viaje y el último día me dio por abrir una”, empezó a relatar Gabriela Tafur.

Seguidamente contó que con esta pieza en específico hizo algo diferente: la empezó a desmenuzar, rompiendo la barra poco a poco. Y para su sorpresa, esta golosina tenía en su interior un objeto extraño de color azul.

¿Qué encontró Gabriela Tafur dentro de la barra de proteína?

En la misma historia, la modelo le cuenta a sus seguidores que esta “cosa” azul comienza a estirarse a medida que ella la va halando de la barra, hasta que finalmente logra sacarla en su totalidad.

Y para su sorpresa, el elemento azul dentro de la golosina era un pedazo de látex, presumiendo que se trate de un trozo de un guante de algún empleado de la fábrica, atreviéndose a especular que un trabajador tuvo un accidente y que hasta un dedo pudo haberse encontrado en el empaque.

Gabriela Tafur también publicó un video que deja en evidencia lo que contó en sus historias, mostrando el pedazo de látex azul saliendo de la barra de proteína, coincidiendo con su versión de los hechos ya que tenía puesto un atuendo típico de la India mientras grababa este momento, tildándolo de “asqueroso”