Confirmado: Gabriela Tafur contó por qué no estará en el ‘Desafío 20 años’

Gabriela Tafur confirmó lo que muchos televidentes ya especulaban: no estará figurando en la próxima entrega del ‘Desafío’, la cual conmemorará los 20 años de este formato en Colombia, comentándole a sus seguidores a través de una historia de Instagram la razón principal por la cual estará ausente en esta oportunidad.

Este programa de concursos planea venir con muchas sorpresas y un estilo diferente a propósito de su aniversario número 20, algo que varias personalidades han dejado entrever en algunas entrevistas, como la presentadora habitual del show, Andrea Serna. Y es que la colombiana suele lanzar algunas pistas a través de sus historias de Instagram, dando algunos vistazos de su preparación para su rol en la pantalla chica.

La modelo actualmente se encuentra en Estados Unidos, estudiando su maestría en Stanford desde el año pasado, contando con frecuencia algunas de sus anécdotas en el país norteamericano y su rol de estudiante.

También ha dejado ver que tanto esta faceta como otros detalles personales y profesionales la han mantenido un poco alejada de las redes sociales. Aunque de vez en cuando encuentra espacios para actualizar a sus seguidores con sus proyectos y cómo van las cosas en su vida.

Y a propósito de esto, Gabriela Tafur aprovechó una sesión de preguntas y respuestas para hablar de distintos temas, entre ellos su participación en el ‘Desafío’ de este año, confirmando que en efecto no estará presente debido a algunas complicaciones en su agenda.

“Este año no voy a estar porque estoy acá, estoy estudiando y los horarios de grabación no me dejaban continuar con mis estudios. Pero voy a estar haciendo muchísima barra a ‘Mafe’ para que le vaya super bien. Voy a estar ahí pegada todas las noches, conectadísima con el canal Caracol, y con ‘Andre’, y con todo el equipo de producción del Desafío”, indicó la modelo.

Gabriela Tafur también brindó detalles sobre su matrimonio

Además de confirmar su ausencia en el Desafío, la joven aprovechó para contestar otras preguntas de sus seguidores, muchas de ellas girando alrededor de su boda, brindando muy poca información sobre cómo van sus planes.

“Vamos super bien, super adelantados, tenemos un super equipo que nos está ayudando con todo, a la distancia porque de las cosas más difíciles para un matrimonio es estar lejos cuando lo estás cuadrando. Así que tenemos un super equipo que nos ayuda con todo y ya hemos adelantado bastante”, dijo Gabriela Tafur en una de sus historias.

También jugó un poco con sus seguidores que le preguntaron cuándo y dónde sería el evento, cortando el video justo cuando iba a brindar la información.