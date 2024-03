“Es carísimo”: Gabriela Tafur contó qué es lo que más extraña de Colombia

Gabriela Tafur le contó a sus seguidores que pasar tanto tiempo alejada de su tierra le ha pasado factura, indicando que extraña mucho un detalle de Colombia que no consigue en Estados Unidos, mostrando su frustración y molestia por los costos elevados de esto en California, en comparación con la calidad y el resultado.

La modelo actualmente se encuentra en Estados Unidos, estudiando su maestría en Stanford desde el año pasado, contando con frecuencia algunas de sus anécdotas en el país norteamericano y su rol de estudiante, compartiendo también qué hace en los pocos momentos que tiene libres.

Es precisamente en estos espacios que la joven aprovecha para poner al día a sus fanáticos con todo lo que está sucediendo en su vida, bien sea con detalles profesionales o con aspectos más cotidianos, incluso con una que otra anécdota sobre su estadía en California.

Y a pesar de que en más de una oportunidad ha mencionado que Estados Unidos le ha brindado una gran oportunidad y una calidad de vida bastante acomodada, le dejó saber a sus seguidores que extraña varias cosas de su tierra, indicando que hay un servicio en el país norteamericano que no tiene la misma calidad: la manicura.

“He batallado con tantos lugares para hacerme las uñas que no puedo explicar la cantidad de veces que he tratado y no le dan, no le dan”, se quejó Gabriela Tafur sobre este servicio en Estados Unidos.

En el mismo clip aprovechó para comparar las experiencias en Colombia y en el país donde está viviendo, indicando que existen varias diferencias: “uno se hace las uñas en Colombia y lo tratan como si estuviera en la casa, delicioso, las personas que lo atienden a uno son talentosísimas. Aquí no han podido, y es carísimo”.

Gabriela Tafur aprovecha sus visitas a Colombia para arreglarse

En la misma historia, la modelo indicó que debido a este detalle, cada vez que visita su tierra natal aprovecha para arreglar sus uñas, tomando en cuenta el servicio local para que quede a su gusto, además de seguir esta misma línea y realizarse otros tratamientos.

“Cada vez que voy a Colombia me toca hacerme el combo: pelo, uñas, masaje, todo. Aquí la industria de la belleza no se compara con la colombiana”, aseguró Gabriela Tafur.

Finalmente, indicó que en más de una oportunidad ha salido muy inconforme y molesta de salones de belleza estadounidenses debido a que el resultado en sus uñas no es el que ella esperaba y por la gran cantidad de dinero que pierde en estos procedimientos estéticos.