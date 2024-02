“No duermo, me angustió un montón”: Gabriela Tafur se sinceró sobre los desafíos que atraviesa en EE. UU.

Gabriela Tafur, exreina y representante de Colombia en Miss Universo, ha compartido detalles íntimos sobre su vida en Estados Unidos como estudiante de maestría en la Universidad de Stanford. A través de sus redes sociales, la exreina ha sorprendido a sus seguidores al revelar los desafíos que enfrenta en su día a día.

Con su participación en concursos de belleza y su destacado papel en la pantalla chica como presentadora, Gabriela Tafur se convirtió en una figura reconocida en Colombia. Sin embargo, recientemente, ha dejado a sus seguidores atónitos al hablar sobre su vida personal y sus planes de estudios en el extranjero.

Durante una entrevista, Tafur compartió su sueño de estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo, un anhelo que se hizo realidad cuando acompañó a su pareja a San Francisco, donde descubrió el campus de la Universidad de Stanford y decidió iniciar su maestría.

Aunque ha demostrado valentía y determinación al perseguir sus metas académicas en el extranjero, recientes publicaciones en sus redes sociales han revelado la otra cara de su vida como estudiante. En una serie de videos, Tafur mostró momentos de angustia y estrés, confesando que apenas tenía tiempo para dedicarse a tareas básicas como bañarse.

“Miren, ustedes no conocen mi faceta como estudiante. No duermo, me angustio un montón, a duras penas me baño, mentiras”, contó la exreina de belleza

En tono jocoso, la exreina compartió anécdotas sobre sus desafíos diarios, desde la falta de sueño hasta los momentos de distracción que la llevaban a estar “de vaga”. Además, reveló detalles sobre el estrés que enfrenta, como morderse los labios hasta hacerlos sangrar, producto del nerviosismo y la presión académica.

“Ayer me quedé a las 2:00 a.m. por estar de vaga, me fui a esquiar este fin semana, así que tenía que entregar una aplicación hoy a las 9:00 a.m. y del estrés me mordí el labio, lo tengo ‘descarnizado’”, relató.

Gabriela Tafur ha mostrado su lado más íntimo y humano al compartir los desafíos que enfrenta como estudiante en Estados Unidos. A pesar de su éxito en concursos de belleza y en la televisión, Tafur demuestra que la vida universitaria no es fácil y que enfrenta obstáculos comunes a muchos estudiantes. Sus revelaciones han generado empatía entre sus seguidores y destacan la importancia de hablar abiertamente sobre los desafíos personales y profesionales.