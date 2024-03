Gabriela Tafur reveló cómo van sus preparativos de matrimonio: “Es difícil”

La relación de la presentadora Gabriela Tafur y Esteban Santos es de cuentos de hadas, tanto que a sus miles de seguidores les parece maravillosa la idea de que vayan a consolidarlo diciendo “sí” frente al altar. Es por eso que ella ha estado enfocada en este momento tan especial para su vida, sobre todo porque ella saber que sin duda se está casando con el amor de su vida. De ahí la razón a la que le ha debido decir que no a muchas propuestas de trabajo, como El Desafío, el programa de competencias del Canal Caracol TV.

Lo que ha logrado Gabriela Tafur con los preparativos de su matrimonio

Y es que la presentadora ya no hará parte de este programa porque está estudiando fuera del país, y a esto se le suma que también está enfocada en los preparativos de su boda, aunque confesó que no ha sido nada fácil, sobre todo ´por un tema de distancia.

Lea también: “No duermo, me angustió un montón”: Gabriela Tafur se sinceró sobre los desafíos que atraviesa en EE. UU.

“Vamos super bien, super adelantados, tenemos un super equipo que nos está ayudando con todo, a la distancia porque de las cosas más difíciles para un matrimonio es estar lejos cuando lo estás cuadrando. Así que tenemos un super equipo que nos ayuda con todo y ya hemos adelantado bastante”, dijo Gabriela Tafur en su cuenta de Instagram a sus miles de seguidores, con quien tuvo una dinámica de preguntas.

La razón por la que Gabriela Tafur no estará en el Desafío este año

Lea también: “Le saqué sangre”: Gabriela Tafur habló del mal hábito que desarrolló por estar estresada

Y entre esas también destacó un poco la razón por la que este año no hará parte del programa de Caracol TV. Y es que actualmente está dedicada a sus estudios y a formarse en otros ámbitos de su vida. “Este año no voy a estar porque estoy acá, estoy estudiando y los horarios de grabación no me dejaban continuar con mis estudios. Pero voy a estar haciendo muchísima barra a ‘Mafe’ para que le vaya superbién. Voy a estar ahí pegada todas las noches, conectadísima con el canal Caracol, y con ‘Andre’, y con todo el equipo de producción del Desafío”, contó con emoción y nostalgia la modelo en sus redes.