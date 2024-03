¿Muy enamorado? Esto fue lo que dijo Maluma tras el nacimiento de su hija París

Maluma es un artista colombiano que ha logrado conquistar al mundo con su música urbana y su estilo único. Desde sus inicios en la industria musical, ha demostrado su talento y su pasión por la música, logrando millones de fans en todo el mundo.

Recientemente, Maluma ha dado una gran noticia a sus fans: ¡se convirtió en padre por primera vez! Su hija París nació en marzo de 2024 y el cantante no podría estar más feliz. En sus redes sociales, Maluma compartió fotos y videos de su pequeña, mostrando su amor y orgullo como papá.

“El 9 de marzo a las 8:23 am nació el amor de nuestras vidas, París Londoño Gómez”, escribió Maluma en su cuenta de Instagram. “Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y sus buenos deseos”.

Pero no solo es un gran músico y un padre feliz, Maluma también es conocido por su estilo único y su personalidad carismática. Siempre está a la vanguardia de las tendencias y no teme experimentar con nuevos looks y estilos. Además, se ha convertido en un icono de la moda, colaborando con marcas importantes y asistiendo a eventos de moda de renombre.

De hecho, el artista también aprovechó para rendir tributo a la madre de su pequeña. “Susana, amor, gracias por cumplirme el sueño más grande de ser padre. Jamás olvidaré este momento. Las amo”, agregó.

Acompañó el texto con una serie de imágenes, en blanco y negro. En una se ve la mano de bebita tomando el dedo de un adulto. En la otra el cantante besa la frente de su pareja sentimental, quien está en la cama del quirófano con su hijita en los brazos. Finalmente, una más donde el padre debutante tiene en sus brazos a la nena y la besa en la frente mostrando lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa de su vida.

