Luly Bossa contó la absurda excusa del papá de Ángelo para no hacerse cargo de su hijo

Luly Bossa es una mujer talentosa y reconocida en su país por su trabajo en televisión y cine. Sin embargo, la actriz sufrió el dolor más grande que cualquier padre puede sentir, ya que perdió a su hijo Ángelo a los 19 años debido a una enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne.

Esta enfermedad es una dolencia genética que afecta los músculos y causa debilidad progresiva. Ángelo luchó contra ella durante muchos años, pero finalmente falleció en el año 2024.

Luly ha hablado abiertamente sobre su dolor y su proceso de duelo después de la pérdida de su hijo. Ha sido valiente al compartir su historia con el público, con la esperanza de ayudar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares.

Además de ser una gran actriz, Luly Bossa es también una madre amorosa y dedicada. Ha utilizado su experiencia para crear conciencia sobre la distrofia muscular de Duchenne y para apoyar a otras familias que están pasando por lo mismo.

Tras el fallecimiento de Ángelo, algunos seguidores de la actriz revivieron una entrevista del 20 de noviembre de 2020, titulada ‘Podcast con Luly Bossa: fe, familia y fama’, que le dio al pódcast El Topo.

Incluso, aprovechó el diálogo con ese espacio para revelar que ninguno de los padres de sus dos hijos respondió económicamente por ellos. Asimismo, la artista colombiana aseguró que el progenitor de Ángelo le sacó una absurda excusa para no hacerse cargo.

“Lo que sucede con el papá de Ángelo es que me tocó hacerle cacería por Facebook para que diera la cara. Me volví hacker para encontrarlo. Estamos en un proceso que no ha sido fácil, porque el papá no ha querido ayudarme”, indicó inicialmente en la entrevista.

Luego, sentenció: “Me dijo que era estéril y que por eso no podría ser el papá de Ángelo. De hecho, ninguno de los dos se ha hecho responsable de mis hijos. Ese es el error más garrafal que he cometido porque los hijos tienen derecho de conocer a su papá”.

