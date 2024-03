Karen Sevillano dejó a más de uno con la boca abierta con sus inicios antes de ser influenciadora: “Tuve mi época”

En las redes sociales, Karen Sevillano es una de las creadoras de contenido más reconocidas por los consumidores de este tipo de plataformas, y ahora que hace parte de las celebridades de La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar con su personalidad, sus creaciones e incluso los trends que sin saberlo, suenan en TikTok e Instagram. No cabe dudas que la caleña tiene muy claro el objetivo de su vida y la forma en la que sabe generar ingresos, incluso desde sus inicios cuando aún no era influencer digital.

En Instagram, sobre todo, se dio a conocer gracias a un audio que imitó Lina Tejeiro y que la llevó casi que de forma inmediata al éxito. No solo eso, sino que ahora mismo ella puede decir que la reconocida actriz hace parte de su círculo de amigos.

El lucrativo trabajo de Karen Sevillano antes de ser famosa

Pero estando en La casa de los famosos, Karen Sevillano también ha dividido opiniones y hasta quienes la tenían como una diosa de las redes la han bajado de ese pedestal por su comportamiento. Sin embargo, ella ha dejado saber que esa es su forma de ser y que no piensa cambiarla por tener más de 80 cámaras siguiendo sus pasos.

Es por eso que desde que empezó el reality, más de uno ha estado pendiente sobre lo que ella comenta y afuera han buscado su pasado para saber quién era Karen Sevillano antes de llegar a ser exitosa en redes sociales y a nivel nacional.

Por eso, en redes sociales circuló una entrevista que dio en un encuentro que hubo de mujeres que se dedicaban a generar contenido para adultos, donde ella también hacía parte de este grupo en su momento, lo confesó ese día.

“En una semana me hacía mis 1.000 dólares, andando en moto pudiéndome comprar un carro. […] Uno puede comprarse un Mercedes, un apartamento e irse de viaje cada 8 días y cada 3 si le da la gana, si sos juiciosa. Uno no puede ser tan conformista en esta vida. No puede andar uno con un bolso Luis Vuitton y pagando arriendo”, expresó en ese momento la influenciadora. Sí, Karen Sevillano estuvo en el negocio de ser modelo “webcam”.

El consejo de Karen Sevillano a las mujeres que se dedican a este tipo de trabajos

En ese encuentro ella habló del tema sin filtros y hasta contó lo que hacía con sus grandes ganancias y la buena vida que se daba, sobre todo porque era muy ordenada con su dinero. Pero al mismo tiempo reveló que podía pasar días en Cartagena viviendo muy bien gracias a este trabajo.

“Yo sí compré moto, iPhone. Me fui para Cartagena”, contó al público en ese momento.

Karen Sevillano también aprovechó ese momento para dar consejos a quienes están en esta modalidad de trabajo y las invitó a no sentirse mal y saber qué hacer cuando alguien las quiere discriminar.