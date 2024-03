¿Usted no sabe quién soy yo? Maluma explotó contra sitio en Medellín porque no lo querían dejar entrar

Maluma es uno de los cantantes de música urbana más reconocidos en Colombia, pues cuenta con una amplia trayectoria en la esfera musical, logrando escalar su carrera nacional e internacionalmente. En los últimos meses, el paisa no ha sido tendencia por sus canciones sino porque se convertirá en padre en cuestión de semana, junto a su pareja Susana Gómez, le darán la bienvenida a París. Esto no ha sido impedimento para que siga disfrutando de diversas salida, pero recientemente el paisa explotó contra sitio en Medellín porque no lo querían dejar entrar.

¿Por qué a Maluma no lo dejaron a entrar a un sitio en Medellín?

Aunque no se han dado a conocer los detalles en concreto de esta situación, Maluma utilizó su cuenta de ‘X’ para referirse a este tema y por ende, demostrando su desacuerdo frente a las políticas con las que cuenta el sitio. El cantante inició sus declaraciones asegurando: “Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar Medellín porque tenía ‘shorts’”.

El intérprete de Coco loco aprovechó para indagar sobre quienes son las personas que deciden la forma de vestir a la hora de entrar o encajar en un lugar: “Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres. No vuelvo”.

Luego de sus inesperadas declaraciones fueron varios los comentarios en contra y favor del artista, entre los que se destacan: “Otro caso de, “¿usted no sabe quién soy yo?”, “No es denigrar, son normas. Y las normas se hicieron para cumplirlas. Ahora lo que sí está mal es la imposición social de querer romper las reglas”, “No vengas con tu show. Puedes ser muy Maluma, pero hay normas de vestimenta para entrar”.

Esta no es la primera vez en que Maluma genera polémica por algún tipo de situación, pues hace pocos meses fue blanco de críticas por comentario a una presentadora en Estados Unidos y la reacción frente a una fan durante un concierto.