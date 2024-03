“Nos recuerda cuidar”: Daniela Álvarez mostró el sueño que empieza a hacerse realidad fuera de Colombia

La vida le cambió a Daniela Alvarez, presentadora, modelo y empresaria, que en el año 2020 tuvo que afrontar uno de las etapas más complejas, pero que más aprendizajes le ha dejado debido a una isquemia que produjo la amputación de su pierna izquierda. Ahora, cuatro años más tarde, la barranquillera está más feliz y agradecida que nunca con Dios, su familia y por supuesto, a su pareja, Daniel Arenas y así lo demostró en su más reciente aparición, pues mostró el sueño que empieza a hacerse realidad fuera de Colombia.

Hace pocos meses, Daniela se estrenó en televisión internacional como presentadora de ‘Escuela Imparables’ de E! aseguran que más allá de estar nuevamente en la televisión significaba mucho para ella, el poder ser ese apoya para aquellas mujeres que buscar hacer crecer sus emprendimientos y que mejor herramienta que esta para llevarlos a cabo y de paso, mostrar un poco de su personalidad en cada una de sus apariciones.

Luego de finalizar las grabaciones del programa y como es costumbre estar mucho más activa por medio de plataformas digitales, la presentadora, sigue demostrando que está más enfocada que nunca en sus nuevos proyectos: “Aquí empieza a hacerse realidad mi sueño. Mis primeras fotos con Loreal Paris”.

Asimismo, Álvarez resaltó que este ha sido un viaje inolvidable, según ella, le permitió recordar lo importante que es cuidarse y amarse. La presentadora no estuvo solo a lo largo de esta nueva aventura, pues su fiel compañía fue su mamá, quien suele acompañarla durante sus diferentes compromisos laborales fuera del país y esta ocasión no fue la excepción. Aunque no reveló mayores detalles, el sueño que habría logrado cumplir se trataría de ser parte de esta importante marca a nivel nacional e internacional.

¿Qué pasó con Daniela Álvarez y su novio?

Daniela Álvarez y su novio, Daniel Arenas están mejor que nunca. Sin embargo, desde hace algún tiempo, tomaron la decisión de mantener su noviazgo en privado, pues en varias ocasiones se rumoró que ya no estaban juntos, por sus nulas apariciones en las redes sociales y debido a que Arenas reside en Estados Unidos mientras que Álvarez se encuentra radicada en Colombia.

Los planes de la pareja estaría en seguir trabajando en cada uno de sus proyectos profesionales, pero también casarse y convertirse en padres, siendo este uno de los sueños más próximos por cumplir de la presentadora barranquillera.