“Lástima tantas mentiras”: Cantante reveló detalles de su amorío con Nataly Umaña de La casa de los famosos

En los últimos días el hecho que ha generado revuelo en las redes sociales es precisamente la presunta infidelidad de Nataly Umaña a Alejandro Estrada. Ahora la actriz llegó a ‘La casa de los famosos’ y las diversas muestras de amor entre Melfi y Nataly han sido más que evidentes y ahora mucho más con la confrontación de Estrada. Ahora, una tercera figura volvió a generar revuelo, pues un cantante reveló detalles de su amorío con Nataly Umaña estando con Alejandro Estrada.

Le puede gustar: “Significa un montón”: Laura Acuña recibió destacado reconocimiento y llegó al Congreso con su familia

¿Quién es el supuesto cantante que tuvo amorío con Nataly Umaña de La casa de los famosos?

Se trata del cantante Marcos Alexandro, quien comenzó a enviar algunas pullas frente a los diversos momentos que vivía Nataly y Melfi, luego de su ingreso y de dar por terminado su matrimonio con la actriz. En medio de esta situación, el artista fue invitado al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, donde relató que conoció a Umaña en una discoteca en Bogotá, ella con su grupo de amigos y él con otros de sus conocidos.

Posteriormente, Marcos indicó que no sabía quién era ella, pero justo en esta fiesta comenzó el intercambio de miradas: “Me acerqué, me presentó y nos conocimos. Vimos que los dos teníamos químicas y fue hasta, ahí. Nos conocimos hablamos un poquito y ella me había dicho que estaba separada que no estaba casada. Intercambiamos números de teléfono y así nos conocemos, esa fue la primera vez que me vi con ella”.

También puede leer: “Lo prometido es deuda”: Yeison Jiménez sorprendió a su público con inesperada noticia de uno de sus negocios

Luego de varias semanas, el cantante aseguró que se contactó con ella y la invita a salir con él visitando lugares como Guatapé y Cholón: “En ese tiempo tenía un evento y conocí a Kevin Roldán en Cartagena y ella me acompañó a ese evento, ahí parchamos y fue una cita. Tuvimos como dos o tres citas solamente. No tuve muchas citas con ella, pero cuando la conocí en Bogotá ella me había dicho que estaba soltera”.

Finalmente, Marcos resaltó que a pesar de la mentira sobre su matrimonio, fue una excelente mujer, muy atenta, cariñosa y pasional: “lastima todas esas mentiras porque es una buena mujer”. Asimismo, indicó que no tienen foto juntos, pues según ella, porque su aparente separación estaba muy fresca.