“Un insensible conmigo”: Daniela Álvarez por primera vez reveló los ‘amargos’ momentos tras su amputación

Daniela Álvarez es una exreina de belleza y presentadora quien se dio a conocer en la esfera del espectáculo luego de su participación en el Concurso Nacional de Belleza y posteriormente, su paso por Miss Universo en donde no pasó desapercibida. Sin embargo, tuvo que afrontar un proceso de salud en donde la isquemia produjo la amputación de una de sus piernas, proceso en donde estuvo acompañada de su pareja Daniel Arenas y de su familia, siendo este el principal motivo de lucha para ella. Tanto así que reveló por primera vez los amargos momentos que vivió luego de la amputación de su pierna.

Y es que en los últimos días la barranquillera se encuentra más emocionada que nunca, pues llegó a Panamá con el fin de ser parte de diversos eventos y de paso, figurar en diversos programas de entretenimiento revelando así, detalles de cómo han sido los cambios que trajo consigo la dura etapa de salud que enfrentó.

Si bien, Daniela desde su amputación se ha mostrado enfocada y fortalecida, por primera vez confesó detalles de lo que vivió y el paso a paso que tuvo su recuperación. En medio de su visita a ‘Oye TV’ la cual fue compartida a través de ‘Spotify’, la exreina de belleza no dudó en resaltar el amor y el apoyo que le ha brindado su familia, sobre todo su hermano Ricky. Sin embargo, mostró que no todo fue perfecto, pues dejó claro que ambos siempre han sido muy unidos, contando con el amor por el ejercicio e incluso que él le indicó que Dios le había regalado dicha fuerza para poder cargarla.

Pero, eso sí, su espíritu competitivo siempre estuvo latente. Sus declaraciones iniciaron confesando la serie de opioides que tenía que tomar con el fin de aliviar un poco sus dolores, “en ese nivel de droga”, la presentadora reiteró que se subía al carro y se dirigía a realizar las respectivas terapias para su recuperación: “No me podía ni bajar, no podía salir corriendo ni nada (…) Yo hacía tres horas de ejercicio en la mañana y tres en la tarde de rehabilitación”.

Asimismo, destacó que una persona en condición de discapacidad solía hacer dos horas a la semana, es decir, ella estaba al máximo en su recuperación: “Yo me ponía llorar y le decía a él, es que tú eres insensible conmigo, no le importaba y él me lo decía, hasta me cerraba la puerta”.

Sin embargo, Daniela a tan solo seis meses volvió a la televisión colombiana siendo parte del ‘Desafío The Box’, en donde resaltó las exigentes pruebas a las que deben enfrentarse cada uno de los concursantes. “Ya estaba yo, subiendo y bajando montañas, pero era por el impulso que Ricky me dio que yo nunca lo voy a olvidar (…) Hablando físicamente quien me volvió a levantar fue mi hermano”.

Lo cierto es que el amor entre ellos es más que evidente, pues incluso confesó que Ricky le avisaba cuando era la hora del almuerzo. Pero le dejaba claro que era tenía que llegar al comedor como pudiera, pues quería que Daniela se retara a sí misma y demostrara las diversas capacidades no solo físicas sino también mentales con las que cuenta.