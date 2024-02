Daniela Álvarez le mandó ultimátum a Daniel Arenas para que se ponga las pilas y le pida matrimonio

El idilio de amor entre Daniela Álvarez y Daniel Arenas es uno de los más seguidos en Colombia, por lo que cada aspecto de su relación despierta el interés en muchas personas; mismos que aún no se explican el hecho de que aún no se juren amor eterno en el altar. Ante esto, la señorita Colombia en 2012, decidió mandarle un mensaje disfrazado de ultimátum a su amor para que se ponga las pilas.

En entrevista para el programa digital ‘Desnúdate con Eva’, de la periodista española Eva Rey, la barranquillera decidió abrir su corazón y hablar de cómo es su vida con el santandereano que en la actualidad es una de las figuras más queridas de la cadena Telemundo en Estados Unidos. Precisamente en esta conversación, Álvarez dio a conocer lo que significa para ella el matrimonio, y de paso le mandó varias indirectasa su amado para que tome nota de lo que son sus gustos, para que la propuesta sea perfecta, y para que no vaya a quedar mal con el anillo,

“Mi sueño de casarme ha sido desde que tengo siete años. (...) Desde chiquita siempre mi sueño es entrar a la iglesia, vestida de blanco, tener dos hijos, que ojalá sean gemelos. (...) Espero que sea algo especial, no he pensado si quiero que sea en el mar, en Dubai, en un crucero, a eso no le doy importancia. (...) A mí me gustan mucho las joyas. (...) El anillo que me regale quiero que sea el más lindo, porque me lo voy a poner para toda la vida. (...) En los próximos dos años ya tiene que pasar todo eso”, manifestó la expresentadora del ‘Desafío The Box’.

