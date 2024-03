¿A quién apoya? Yina Calderón tomó partido en el pleito entre Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio

Yina Calderón rompió el silencio y le contó a sus seguidores qué opina sobre la polémica discusión entre Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio, en la cual ambos influencers recordaron la breve relación que tuvieron, pero con resultados negativos. Y a propósito de esto, la DJ decidió apoyar a uno de los involucrados y atacar duramente al otro.

La empresaria de fajas había estado ausente durante las últimas semanas a propósito del cuadro de salud delicado que estaba presentando su mamá, quedando internada en la UCI en más de una oportunidad y preocupando a sus hijas y familiares en el proceso.

Pero ahora que la señora se encuentra fuera de peligro, Yina Calderón se ha puesto al día al brindar su opinión sobre algunos temas polémicos que han llamado la atención de sus seguidores durante los últimos días, como lo fue el breve intercambio de palabras entre Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio.

Todo comenzó cuando en una entrevista el influencer dio a entender que su breve relación con la colombiana fue poco significativa para él y que no fue algo que tomó en serio. Esto hizo que su expareja reaccionara y filtrara un audio en donde se podía escuchar a Yeferson diciéndole que la amaba y que estaba enamorado de ella, además de aprovechar para dedicarle algunas palabras, refiriéndose a él como una persona sin principios.

Ante toda esta polémica, la empresaria decidió pronunciarse y dar a entender desde el principio de sus declaraciones que en esta oportunidad apoyaba a Aida, criticando duramente al joven.

“Un hombre que en realidad no quiere nada con uno, que ya lo superó, que no quiere saber de uno, dice: ‘sí, tuvimos algo, las cosas no funcionaron, pero ojalá a ella le vaya muy bien’. A él se le nota la rabia (...) Ahí el man se ve muy ardido”, dijo Yina en una historia.

Yina Calderón terminó apoyando a Aida Victoria Merlano

A propósito de la presunta respuesta que dieron Yeferson Cossio y su hermana, Cintia, ante las palabras de Merlano, indicando que él solo le dice “te amo” a las mujeres para llevárselas a la cama, la empresaria dejó saber qué opina al respecto.

“Yo no creo que Aida necesite que un hombre le diga: ‘te amo’ para que se la pueda ‘comer’. Ella se ha declarado una mujer de mente abierta”, dijo Yina Calderón en la misma serie de historias.

También aprovechó para resaltar varias de las cualidades de Aida Victoria Merlano, indicando que la considera una mujer inteligente, atractiva, decidida e independiente. Sin embargo, aclaró que a pesar de todo no es una persona que ella aprecie, indicando que no es “Santa de su devoción”.