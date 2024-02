¿Una víctima? ‘WestCol’ aseguró que Yeferson Cossio lo estafó

‘WestCol’ le contó a sus seguidores a través de una sesión de streaming que terminó siendo víctima de una estafa por parte de Yeferson Cossio, sosteniendo las acusaciones que había hecho en el pasado respecto a que el influencer ha estado involucrado en presuntas prácticas fraudulentas.

El streamer ha estado dedicando un buena cantidad de tiempo para pronunciarse sobre una polémica que ha estado girando alrededor de Cossio, ya que muchos influencers aseguran que él ha estado haciendo publicidad a negocios que aparentemente han terminado obrando de mala fe, dejando a su paso una ola de estafas en el proceso.

Personajes como Nicolás Arrieta y WestCol son algunos de los que se han pronunciado en contra del influencer, sosteniendo que tienen pruebas para asegurar que sus afirmaciones son verdaderas.

De hecho, Arrieta ya respondió una tutela que le hizo llegar Yeferson Cossio hace algunos días, llenando un total de 148 páginas en donde se expone algunas pruebas que podrían soportar sus declaraciones.

Y en el caso del novio de Aida Victoria Merlano no es la excepción, ya que él también asegura que tiene una serie de videos que podrían apoyar sus afirmación. Sin embargo, aseguró que de momento no le ha llegado ningún tipo de demanda o tutela de parte de Cossio, asegurando que lo estafó porque de momento no ha recibido nada de su parte.

“Mi demanda nunca llegó. A mí no me ha llegado ni una tutela, no me ha llegado ninguna demanda, a mí no me ha llegado absolutamente nada (...) Él lo que es es un estafador, hasta me estafó, me dijo que me iba a demandar y no me llegó mi demanda. Eso es es estafa”, aseguró el creador de contenido en una sesión de streaming.

WestCol está preparado para responde cualquier demanda de Yeferson Cossio

En la misma sesión, el joven le dejó claro a sus seguidores que está en la espera de recibir cualquier tipo de acción legal de parte del influencer, asegurando que ya tiene cómo responder de manera efectiva a sus demandas.

“Si ya salió a hablar, ponga los papeles en la mesa y demande para yo entrar con todos los poderes, para yo entrar bien”, dijo WestCol.

También aseguró que si Yeferson Cossio no hace ningún movimiento legal en su contra, entonces no se volverá a pronunciar sobre este caso para no darle “más atención”.