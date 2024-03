“Me quieren censurar”: Nicolás Arrieta se burló de Yeferson Cossio por curiosa petición en su tutela

Nicolás Arrieta le compartió a sus seguidores más detalles del proceso legal que está llevando con los abogados de Yeferson Cossio, revelando en el proceso una petición de parte del equipo legal del influencer, la cual tildó de “curiosa” y que dio pie a que se burlara del proceso que se está llevando a cabo.

El par de creadores de contenido ha entrado en disputa durante las últimas semanas luego de que Cossio acusara a su rival de manchar su nombre, puesto que había sido etiquetado como estafador por parte de Arrieta, quien ha presentado una serie de presuntas pruebas que respaldarían sus palabras.

Esto dio pie a que los abogados de Yeferson Cossio le pusieran una tutela al youtuber en donde le pedían que se retractara y que le pidiera disculpas a su cliente por haber levantado falsos testimonios en su contra.

Sin embargo, Nicolás Arrieta explicó en un video de YouTube que no planeaba ceder a las demandas, razón por la cual respondió esta medida legal con un documento de más de 100 páginas en donde exponía por qué está calificando de estafador al colombiano.

Y si bien Arrieta aseguró que él terminó ganando el caso, en un nuevo video le contó a sus seguidores que los abogados de Cossio decidieron impugnar la tutela para continuar con la disputa. Pero en este nuevo documento encontró una petición de parte del equipo legal contrario que lo hizo reír:

“Se solicita al despacho, instar al señor Nicolás Alejandro Arrieta García a no hacer público este proceso de la referencia en sus diferentes redes sociales”, todo con el fin de evitar que este conflicto llegue a oídos de terceros, ya que “dicha información tiene incidencia directa en el giro de sus negocios del señor Cossio”.

Nicolás Arrieta reaccionó a la petición de los abogados de Yeferson Cossio

En el mismo clip, el youtuber se mostró impresionado por la petición del equipo legal de su rival, indicando que le parece contraproducente, ya que fue Yeferson Cossio quien hizo público todo el asunto a través de un video en distintas plataformas digitales.

“El que hizo estas vainas públicas es él y dice: ‘demando influencer y gano’. O sea, me quieren censurar a mí por hablar de algo público. O sea, dicen que por favor, que yo no puedo hablar de esto porque solo puede hablar él y decir que ganó cuando no es así”, explicó Nicolás Arrieta entre risas.

Finalmente, puso en duda las palabras de Cossio en una de sus entrevistas en donde aseguraba que Arrieta era una persona sin importancia y que nadie lo tiene presente: “él dice dentro de sus entrevistas que yo estoy muerto, que nadie me ve, que yo no tengo importancia, ¿entonces por qué razón pone una tutela y decir que yo le afecto sus negocios?”.