¿Suenan campanas? Aida Victoria Merlano reveló cuándo será que ‘WestCol’ le pedirá matrimonio

Aida Victoria Merlano rompió el silencio y le contó a sus fans cuándo podría ser que su novio, el streamer conocido como ‘WestCol’, finalmente le pedirá matrimonio, dando a entender que la fecha podría estar un poco más lejos de lo que ella esperaba. También invitó a sus fans a ayudarla con cierta actividad para acelerar el proceso.

Los creadores de contenido se han robado la mirada de muchos internautas luego de volver a protagonizar un romance a principios de este año, después de haber terminado su primera relación a finales de 2022. Sin embargo, esto no ha sido del agrado de muchas personas.

Puede leer: ¿En problemas? Aida Victoria Merlano habría cometido una “inocente” infracción en París

Y es que a través de varios comentarios en las redes sociales se manifiestan algunos internautas quienes critican esta relación, asegurando que el joven saca la peor parte de su novia y que no es una buena influencia para ella. También sacan a relucir las peleas que ambos tuvieron en 2023, las cuales dejaron en evidencia varios conflictos comprometedores.

Pese a esto, ninguno de los dos ha hecho caso a los comentarios negativos y han seguido adelante con su amorío, protagonizando románticas escenas en las redes sociales, en donde los besos, los elogios y la complicidad entre ambos se hace evidente.

Además, todo indica que las cosas van en serio entre ellos ya que a través de un par de historias de Instagram, Aida Victoria Merlano reveló que ya tiene un aproximado de cuándo podría recibir un anillo de parte de WestCol, pero las condiciones son algo complicadas.

“Descubrí que en este viaje no me van a pedir matrimonio. Yo desvalijando esas maletas para encontrar el anillo y viene el chamaco y me dice: ‘yo sí me quiero casar contigo, después de que tengamos hijos’”, contó la colombiana.

Lea también: “No respeta a la mamá”: Yina Calderón criticó a ‘Westcol’ por decir que “no subía a gordas” a su carro

Aida Victoria Merlano puede tener una idea para acelerar el proceso

En la misma historia, la influencer reveló que su novio tiene algunas dudas sobre el matrimonio, pero ella le encontró una rápida respuesta con su característico sentido del humor: “y me dice: ‘¿Porque y si no funciona?’, pues qué va a pasar, me quedo con el anillo”.

Ante la respuesta inesperada de WestCol, Aida Victoria Merlano decidió tomar cartas en el asunto, empezando por susurrar la palabra “anillo” al micrófono del celular de su novio, con la esperanza de que eso la ayude a que le salga publicidad sobre anillos en las redes sociales al joven.

Por otro lado, la influencer también le pidió ayuda a sus seguidores con una medida un poco más drástica: “si ahorita me pueden colaborar con una noticia que diga: ‘estudios afirman que niños que vienen al mundo sin el sagrado sacramento del matrimonio no son felices”.