⁠Carolina Cruz reveló las fuertes diferencias que tiene con Lincoln Palomeque sobre la crianza de Salvador

Carolina Cruz ha ganado reconocimiento como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión la mantiene activa en la pantalla, donde ha establecido una fuerte conexión con los televidentes. En sus redes sociales, Carolina muestra partes de su realidad y en varias ocasiones, habla de su experiencia de la crianza de Salvador y Matías, pero en esta oportunidad habló de su relación de crianza junto a Lincoln Palomeque su expareja.

La presentadora nacida en Tuluá participó en el pódcast En Defensa Propia de Erika de la Vega, y hablaron de la capacidad de transformar el dolor en acciones afirmativas que transformen la vida en positivismo. Carolina abrió su corazón y comentó sobre algunas diferencias de crianza que tuvo con su entonces pareja Lincoln y afirmó, que poner en redes sociales el proceso de crecimiento de Salvador, el hijo menor de la pareja. “Hay dos momentos que fueron muy transformadores para mi vida. Cuando nació Salvador, el papá de Salvador no quería que yo mostrara en las redes sociales el proceso y me decía muy respetuosa, pero yo no quería esconder a mi hijo o a taparlo; las mamás somos muy distintas a los papás, yo he mostrado porque me nace hacerlo”.

A pesar de sus diferencias, la pareja ha enfrascado sus energías a proteger a sus hijos y darles entornos sanos para que crezcan y se desarrollen de la mejor forma que sus padres puedan permitirse. En sus redes sociales, ambos muestran algunas de las actividades que hacen Matías y Salvador. Aunque se divorciaron, Lincoln y Carolina tienen una relación cordial: “Él va a la casa sin problema, los visita. Si quiere verlos todos los días, los puede ver y si quiere dormir con ellos todos los días, yo no tengo ningún problema. Él vive a tres cuadras de mi casa, entonces tenemos una relación muy bonita, muy amistosa”.